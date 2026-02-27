[프로배구] 대한항공, 삼성화재 11연패 빠뜨리고 선두 굳히기

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 대한항공이 최하위 삼성화재를 11연패 수렁으로 밀어 넣고 선두 자리를 더욱 공고히 했다. 대한항공은 27일 대전 충무체육관에서 열린 2025-2026 V리그 홈경기에서 러셀과 이든의 쌍포를 앞세워 삼성화재를 세트 스코어 3-0(25-20 25-18 25-16)으로 완파했다.

대한항공은 3연승을 달리며 승점 63(21승 10패)으로 2위 현대캐피탈(승점 59)과 격차를 승점 4로 벌렸다. 대한항공은 6라운드 맞대결에서도 승리하며 삼성화재와 올 시즌 상대 전적 5승 1패의 우위를 이어갔다. 삼성화재는 올 시즌 두 번째 11연패에 빠지며 5승 27패(승점 15)에 머물렀다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 =대한항공 선수들이 27일 2025-2026 V리그 남자부 삼성화재전에서 득점을 올리고 서로 격려하며 분위기를 띄우고 있다. [사진=KOVO] 2026.2.27 psoq1337@newspim.com

대한항공은 이날 세터 한선수와 아웃사이드 히터 정한용에게 휴식을 부여하고 유광우와 이든을 선발로 내세웠다.

1세트 17-17 동점에서 정지석과 러셀의 연속 퀵오픈, 상대 후위 공격자 반칙으로 3연속 득점에 성공한 대한항공은 22-20에서도 연속 3점을 더해 25-20으로 세트를 마무리했다. 2세트에서도 흐름은 같았다. 10-7에서 상대 범실을 기점으로 5연속 득점을 올리며 점수 차를 벌렸다. 24-18 세트 포인트에서 조재영의 속공으로 25-18을 만들었다.

세트 점수 2-0으로 앞선 대한항공은 3세트 초반 10-1까지 달아나며 일찌감치 승기를 잡았다. 이후 리드를 유지한 끝에 25-16으로 경기를 마무리하며 무실세트 승리를 완성했다.

대한항공의 러셀과 이든은 나란히 13점을 올리며 승리를 이끌었다. 삼성화재는 이윤수가 7점으로 분전했지만 외국인 주포 아히가 4득점에 그치며 공격에서 힘을 쓰지 못했다.

