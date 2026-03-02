[기고] 부동산감독원 출범, '투명한 파수꾼'을 기대하며

신창욱 법무법인 화우 파트너 변호사

최근 국내 부동산 시장은 단순한 가격 변동의 시기를 넘어, 시장 교란 행위의 지능화와 파편화된 규제 체계의 한계라는 본질적인 도전에 직면해 있다. 그동안 국토교통부, 금융위원회, 국세청 등으로 분산된 감시 체계는 기관 간의 '업무 칸막이'로 인해 교묘해지는 투기 수법과 불법 거래에 신속히 대응하는 데 한계를 보여왔다. 이러한 배경 속에서 정부가 추진 중인 부동산감독원의 출범은 부동산 시장을 실시간으로 들여다보고 부조리를 뿌리 뽑겠다는 강력한 '시장 정화'에 대한 의지의 표명이라 볼 수 있다.

신창욱 법무법인 화우 파트너변호사. [사진=화우]

부동산감독원은 국무총리 소속의 독립된 감독 기구로서, 부동산판 금융감독원과 같은 강력한 컨트롤 타워 역할을 수행할 예정이다. 구체적으로, 부동산감독원은 국토부, 국세청, 경찰청 등 관계 기관의 정보를 통합 관리하며, 특히 소속 공무원을 특별사법경찰로 지정해 불법 행위에 대한 직접 수사권을 갖게 된다. 또한, 집값 띄우기, 허위 매물, 탈세, 대출금의 목적 외 사용 등 26개 법령 위반 행위를 집중적으로 조사하며, 자금조달계획서의 실시간 공유 시스템을 통해 불법 자금 흐름을 조기에 포착하게 될 것으로 예상된다. 그리고 관계 기관으로부터 금융, 과세, 행정 자료를 요구할 수 있는 법적 근거가 마련되면 이를 토대로 부동산감독원이 사각지대에 놓여 있던 지능형 투기 범죄를 입체적으로 분석할 수 있게 된다.

이러한 부동산감독원의 출범에 대해 시장의 기대와 우려가 교차하는 것도 사실이다. 지지 측은 전세 사기나 기획 부동산과 같은 서민의 삶을 파괴하는 범죄를 근절하고 시장 정의를 바로 세울 핵심 컨트롤 타워로서의 역할을 기대한다. 반면, 일각에서는 영장 없이 개인의 금융 거래 정보를 들여다볼 수 있다는 점을 들어 재산권 침해나 과도한 시장 통제에 대한 우려를 제기하기도 한다. 이에 정부는 부동산감독협의회의 사전 심의를 거치도록 하는 등 삼중 안전장치를 통해 정보 수집의 남용을 원천 차단하고, 불가피한 경우에 한해 최소한의 정보만 요구하도록 제한하는 방안을 법안에 포함하였다.

부동산감독원이 진정한 의미의 시장 파수꾼으로 자리 잡기 위해서는 단순한 '적발' 위주의 행정을 넘어, 투명한 거래 환경을 조성하는 '예방'의 주체가 되어야 할 것이다. 100명 규모의 전문 인력이 투입될 예정인 만큼, 각 사업장과 거래 현장에서 체감할 수 있는 현실성 있는 점검과 형평성 있는 기준 적용이 필수적이다.

부동산감독원의 성공은 공정하고 투명한 시장 질서 확립이라는 본연의 목적을 얼마나 충실히 이행하느냐에 달려 있다. 어렵게 첫발을 내딛는 감독 기구가 국민의 주거 안정을 뒷받침하고, 부동산 시장이 투기와 혼란에서 벗어나 건전한 자산 형성의 장으로 변모하는 데 기여하기를 기대해 본다.

