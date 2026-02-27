인피니트 김성규, '널 떠올리면' 감성 폭발 티저 공개

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 김성규가 역대급 컴백을 예고했다.

소속사 빌리언스는 27일 공식 유튜브 채널을 통해 김성규의 미니 6집 '오프 더 맵(OFF THE MAP)'의 타이틀곡 '널 떠올리면(When I think about you)' 뮤직비디오 티저를 공개했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 김성규 컴백 티저. [사진=빌리언스] 2026.02.27 moonddo00@newspim.com

어둠 속에서 뻗은 손으로 시작된 영상은 김성규의 깊은 눈빛이 클로즈업되며 묘한 긴장감을 더했다. 이어 거꾸로 비친 김성규의 모습이 등장해 몽환적인 분위기로 시선을 사로잡았다.

특히 일렁이는 불씨가 화면을 가득 채운 뒤, 그 불빛이 김성규의 눈으로 전환되는 장면은 강렬한 인상을 남겼다. 영상 말미에는 텅 빈 공간에 홀로 선 실루엣이 등장해 여운을 남기며, 그간 조각처럼 공개된 '오프 더 맵'의 서사가 어떤 완성으로 이어질지 기대를 모으고 있다.

타이틀곡 '널 떠올리면'은 시네마틱한 구성과 함께 프로그레시브하게 쌓이는 트랙 사운드가 매력적인 팝 발라드곡이다. 김성규와 오랜 인연을 이어온 넬(NELL)의 김종완과 작곡가 스페이스보이(Spaceboy)가 참여해 김성규의 음악 세계에 새로운 색을 더했다.

'오프 더 맵'의 프로모션 속 이미지와 타임 트래커, 비하인드, 퀴즈 등 다양한 콘텐츠들이 하나로 이어지며 서사가 완성된 가운데, 2년 8개월 만에 돌아온 김성규가 새 앨범으로 어떤 이야기를 들려줄지 이목이 집중된다.

김성규의 미니 6집 '오프 더 맵'은 내달 2일 오후 6시 각종 음원사이트를 통해 발매된다.

