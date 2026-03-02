'서울 보상학교 기초반' 10일 개최…공익사업 보상제도 투명성 강화

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 공익사업 보상 제도의 전문성과 투명성을 강화하기 위한 교육 '2026 서울 보상학교 기초반'을 개최한다고 2일 밝혔다.

교육은 오는 10일 서울시립미술관 세마홀에서 열린다. 서울시와 자치구, 공기업, 조합 등 현장에서 직접 보상 업무를 담당하는 실무자 150여 명을 대상으로 진행된다. 교육은 서울주택도시공사(SH)와 공동 주최하고 한국감정평가사협회가 주관하며 한국부동산원이 지원하는 방식으로 추진된다.

서울시청 전경 [사진=뉴스핌DB]

2026년 서울 보상학교는 2025년 시범 운영 결과를 토대로 현장 수요와 주요 쟁점을 반영해 기존 운영 방식을 전면 개편했다. 단발성 교육에서 벗어나 상시·체계형 시스템으로 전환하고, 기초·심화반 중심 구조를 대상·직무·역할별 맞춤형 체계로 재설계했다.

이번 기초반은 확대·개편된 서울형 보상 교육체계가 본격 가동되는 첫 정규 과정이다.

구체적으로 ▲직무·역할 단계에 따른 정기 교육(기초·심화·특화반) 체계화 ▲시민(소유자)을 위한 시민반 신설 등 대상별 교육과정 세분화를 통해 교육 범위를 확대하고 전문성을 한층 강화했다. 이를 통해 공익사업 손실보상 실무자의 업무 역량과 행정의 일관성을 높이고, 주요 갈등 요인을 교육 단계에서 선제적으로 관리한다.

기초반 교육 프로그램은 이론 위주에서 벗어나 실제 분쟁 사례와 판례를 중심으로 실질적인 문제 해결 역량을 키우는 데 집중했다. 주요 내용은 ▲보상 행정실무 ▲토지보상법 이해 및 기본조사 ▲협의보상 실무 및 사례 ▲수용재결 실무 및 사례 등으로 구성된다.



행정실무 과정에서는 서울시 보상 업무 전반을 다루고, 토지보상법 이해 및 기본조사 과정에서는 사업시행자 관점의 취득·손실보상 절차와 위탁제도, 기본조사 실무를 교육한다. 협의보상 실무 및 사례 과정에서는 사업인정 전·후 보상 절차와 보상액 산정 및 협의 과정을, 수용재결 실무 및 사례 과정에서는 2026년 업무편람 개정 사항과 재결관 관점의 수용재결 전 과정을 다룬다.

서울시는 이번 교육체계 개편을 통해 보상 업무의 예측 가능성과 공정성이 한층 강화될 것으로 기대한다. 적법한 절차에 따른 보상 업무 수행으로 법적 분쟁과 민원을 줄이고, 결과적으로 시민의 소중한 재산권을 더욱 두텁게 보호한다는 목표다.

안대희 서울시 도시공간본부장은 "서울형 보상 교육체계는 단순히 직무 역량을 높이는 것을 넘어, 시민에게 신뢰받는 보상 행정을 구현하기 위한 주춧돌"이라며 "전문성과 투명성을 갖춘 보상 업무를 통해 현장에서 체감할 수 있는 공정 행정을 펼쳐 나가겠다"고 말했다.

