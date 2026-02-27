민형배 의원, '남도문화산업 비전 토론회' 내달 3일 개최

'문화수도 비전' 주제로 기조 연설

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전남·광주 문화산업의 중장기 발전 전략과 로컬 기반 창업도시 도약 방안을 모색하는 정책토론회가 열린다.

민형배 더불어민주당 의원(광주 광산을)과 광주시의회는 다음 달 3일 광주시의회 예산결산특별위원회실에서 '남도문화산업 그랜드비전과 국가창업시대의 지역 전략' 정책토론회를 공동 개최한다고 27일 밝혔다.

광주시의회 브리핑룸에서 기자회견을 하고 있는 민형배 더불어민주당 의원. [사진=박진형 기자]

이번 토론회는 문화가 일자리가 되고, 로컬 창업이 지역 성장동력으로 이어지는 선순환 구조를 만들기 위한 전략을 논의하는 자리다. 특히 전남·광주를 문화수도로 재도약시키고 문화자산을 산업과 창업으로 연결하는 구체적 실행 방안을 집중 점검할 예정이다.

이날 민 의원은 '전남·광주 문화수도 비전'을 주제로 기조 방향을 제시한다. 이어 최도인 메타기획컨설팅 CBO(본부장)가 '남도문화산업 그랜드비전–문화자산에서 산업과 창업으로'를 주제로 발제에 나선다.

지정토론은 황풍년 전라도닷컴 대표가 좌장을 맡아 진행한다. 토론에는 ▲고미아 위치스 대표▲김태관 HOMI 대표▲윤현석 컬쳐네트워크 대표▲이귀순 광주시의원▲박종임 동신대 공연예술무용학과 교수▲곽규호 광주문화재단 전문위원▲황중환 카투니스트 조선대 교수가 참여한다.

민 의원은 "문화자산을 산업화하고 창업 생태계를 촘촘히 구축해 국가창업시대에 걸맞은 지역 모델을 만들겠다 "며 "이번 토론회에서 제시된 정책 제안을 입법과 예산, 정부 정책에 적극 반영해 전남·광주 문화산업의 실질적 도약을 이끌겠다"고 말했다.

bless4ya@newspim.com