민주연구원, 낙동강 수질오염 해법 논의…'취수·오염원·생태 회복' 3대 전략 제시

"유역 단위 통합 해법 주민 체감할 변화 이끌겠다"

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원은 27일 부산시당 민주홀에서 부산·경남시당과 공동으로 '낙동강 수질오염 해법 토론회'를 개최했다고 밝혔다. 민주연구원은 이날 취수 안정화·오염원 차단·생태 회복을 축으로 한 3대 통합 전략을 제시했다.

더불어민주당 싱크탱크인 민주연구원이 27일 부산시당 민주홀에서 부산·경남시당과 공동으로 '낙동강 수질오염 해법 토론회'를 열고, 취수 안정화·오염원 차단·생태 회복을 축으로 한 3대 통합 전략을 제시하고 있다.[사진=더불어민주당 부산시당] 2026.02.27

정청래 당대표는 영상 축사를 통해 "낙동강은 영남권 주민의 생명선"이라며 "수십 년째 해결하지 못한 과제를 더 이상 미룰 수 없다. 주민이 체감할 변화를 만들어야 한다"고 강조했다.

이재영 민주연구원장은 "낙동강은 행정 경계를 따르지 않는다"며 "접근 방식은 달라도 '안심할 수 있는 물'이라는 목표는 같다"고 밝히고, 이번 토론회를 "유역 단위 공동 해법을 검토한 의미 있는 자리"로 평가했다.

변성완 부산시당위원장도 "낙동강은 320만 부산시민의 생명수"라며 "30년 넘게 이어진 수질 문제의 희망고문을 끝내고 시민과 함께 깨끗한 낙동강을 되찾겠다"고 말했다.

전문가 발표에서는 낙동강 문제를 단일 정책이 아닌 '취수-오염원-생태회복' 3트랙으로 접근해야 한다는 데 의견이 모였다. 맹승규 교수는 강변여과수·복류수의 복합 활용과 초고도 정수처리 기술을 병행한 취수 안정화 방안을 제시했다.

김홍선 박사는 상류 오염원 통합 차집을 위한 180㎞ 광역 파이프라인 구축과 '낙동강 하이브리드 물공장' 구상을 제안하며, 유역 단위 통합 거버넌스 혁신의 필요성을 강조했다.

김이형 교수는 "기후위기 상황에서 녹조 관리 구조 전환이 불가피하다"며 비점오염 저감과 총인농도 관리 등 자연기반해법(NbS)을 통한 유역 회복의 중요성을 지적했다.

이재영 원장은 "이 세 전략은 상호보완적이라는 점이 확인됐다"며 "이제는 정책의 우열이 아니라 어떤 조합을 어떤 속도로 실행할지의 문제"라고 밝혔다. 이어 "주민이 체감할 수 있는 변화를 실천하는 리더십이 필요하다"고 덧붙였다.

플로어 토론에서는 '먹는 물 안전이 가장 시급한 과제'라는 공감대가 형성됐으며 민주당이 향후 실질적인 후속 논의와 정책 지원을 이어가야 한다는 요청이 잇따랐다.

