韩国内容出口破141亿美元 亮眼成绩背后结构失衡隐忧显现

纽斯频通讯社首尔2月27日电 韩国内容产业销售额突破157万亿韩元，出口额超141亿美元，双双刷新历史纪录，但年度销售额增长率因行业不均衡等因素呈放缓趋势。

【插图=AI生成】

文化体育观光部（下称"文体部"）27日公布《2025年内容产业调查（以2024年为基准）》报告显示，2024年韩国内容产业总销售额达157.4021万亿韩元，同比增长2.1%。

以2024年为基准，韩国内容出口额同比增长5.5%，达140.7543亿美元。其中，游戏产业占比高达60.4%（85.0347亿美元），呈现过度集中现象。

增长势头也有所减弱。从年度销售额增长率看，2021年（7.2%）和2022年（9.9%）达到顶峰后，2023年（2.1%）和2024年（2.1%）连续两年停留在2%水平。

作为韩国内容出口支柱的游戏产业，其增长势头也不及以往。游戏产业销售额增长率从2020年的21.3%逐年下滑至2021年的11.2%、2022年的5.8%、2023年的3.4%。2023年游戏出口同比下降6.5%，进入停滞期。游戏企业数量也从2019年的1.3387万家减至2024年的9156家，5年间锐减31.6%。游戏产业"牵一发而动全身"的产业结构脆弱性正在显现。

电影和出版等传统内容类型也陷入低迷。以2024年为准，电影产业出口锐减32.5%，电影销售额为4.94万亿韩元，同比减少16.3%，电影出口额也骤降32.5%，仅4190万美元。受OTT平台壮大和票价上涨等结构性变化影响，产业陷入新投资萎缩的恶性循环。出版产业出口同比减少19.1%，在学龄人口减少和数字化转型的双重压力下举步维艰。

曾被视作下一代主力的漫画（网漫）产业，自2024年起也进入需要"提质升级和体系改革"的转型期。

文体部自去年起扩大对核心类型的战略培育与投资。在游戏领域，继2025年大幅增加对以往薄弱环节——主机游戏和独立游戏的支持后，2026年进一步将支持体系升级，包括对独立游戏（93亿韩元）和基于人工智能（AI）的制作环境转型（75亿韩元）等。在电影领域，也将2025年新设的100亿韩元规模的中等预算电影制作支持预算，在2026年扩大一倍至200亿韩元。

对游戏等进行集中支持确有必要。然而，继《鱿鱼游戏》之后，能接续其影响力的IP已5年未出现。通过向全球OTT平台供应内容的方式，IP所有权归属平台，制作公司无法获得收益。

韩国内容产业亟需摆脱依赖"爆款"的结构，在AI时代实现整体体质升级。通过OTT、音乐、网络漫画等IP联动形成协同效应，同时扩大AI制作工具的可及性，建立以创作者为中心的收益与版权保障体系，已成为产业转型的关键方向。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社