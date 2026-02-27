'대만전 완패' 마줄스 감독 "일본전은 약속된 플레이로"

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 사령탑 데뷔전에서 대만에게 완패의 수모를 당한 니콜라이스 마줄스(46·라트비아) 한국 남자 농구대표팀 감독이 "일본전에서 더 정확하고 약속된 플레이로 경기에 임하겠다"고 밝혔다.

한국은 26일 대만 신베이 신좡 체육관에서 열린 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아 예선 B조 3차전에서 대만에 65-77로 패했다. 앞서 중국과의 1, 2차전을 모두 잡으며 상승세를 탔던 한국은 첫 패배를 기록했다. 이날 중국에 패한 일본과 함께 2승 1패가 됐지만, 골 득실에서 밀려 조 2위를 유지했다.

마줄스 감독은 경기 직후 "오늘 우리는 잘못된 속도로 농구를 했고, 원하는 대로 볼을 돌리지 못했다"며 "공격을 지나치게 서두르다 보니 수비 전환이 제대로 이뤄지지 않았다. 이 부분을 가장 우선으로 보완해야 할 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 남자 농구 대표팀 니콜라이스 마줄스 감독. [사진=대한민국농구협회] 2026.02.27 psoq1337@newspim.com

27일 대한민국농구협회를 통해 다시 입장을 밝힌 그는 "다소 혼란스러운 경기였다. 공의 흐름이 원활하지 않았다"며 "선수들은 끝까지 좋은 에너지로 싸웠고 리바운드에서도 우위를 보였지만, 우리가 의도한 방식대로 경기를 운영하지 못했다"고 돌아봤다.

가장 아쉬운 대목으로는 경기 페이스를 장악하지 못한 점을 꼽았다. 그는 "공격에서 볼 움직임이 매끄럽지 않았고 판단에서도 아쉬움이 있었다. 그 과정에서 불필요한 턴오버가 많이 나왔다"며 "상대의 강한 신체 접촉과 경기 스타일에 충분히 적응하지 못한 부분도 있었다"고 설명했다.

이제 시선은 3월 1일 일본 오키나와에서 열리는 일본과의 4차전으로 향한다. 마줄스 감독은 "보완하고 변화를 줄 것"이라며 "약속된 움직임과 기본적인 위치를 지키는 것이 중요하다"고 강조했다. 이어 "훈련 시간은 많지 않지만 비디오 분석을 통해 명확한 결론을 내리겠다"며 "다음 경기에서는 더 정확하고 약속된 플레이, 그리고 책임감을 갖고 경기에 임해야 한다"고 거듭 밝혔다.

