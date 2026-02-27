韩美敲定"自由之盾"演习计划 22项野外训练按原方案实施

纽斯频通讯社首尔2月27日电 韩国和美国最终达成协议，将在3月9日启动的指挥所演习"自由之盾"（Freedom Shield，FS）期间，按原计划实施22项野外机动训练（FTX）。其中，营级以上实兵机动训练为16项，较去年（51项）减少约三分之二。

资料图。【图片=纽斯频通讯社】

联合参谋本部公报室长张道泳（音）27日表示："此次自由之盾演习期间，包括联合渡河训练在内，韩美已同意按计划实施6项旅级训练、16项营级以上训练等共计22项野外机动训练。"

自由之盾演习属指挥所演习（CPX），是每年检验韩半岛发生情况时联合作战程序的预备阶段。今年同样将从3月3日至7日进行危机管理演练（CMX），9日起展开主演习。

最初，韩美双方在野外机动训练规模上存在分歧。据悉，韩方考虑到与朝鲜和中国的关系，提议缩减或取消部分训练；而美方因已启动兵力与装备调动，坚持反对缩减。但在危机管理演习前夕，双方协调后决定按原计划实施22项训练。

据外交安全部门消息，此次决定似乎受到朝鲜国务委员长金正恩发言影响。金正恩在前一天举行的劳动党第九次代表大会报告中，将韩国定义为"彻底的敌对国家和永远的敌人"，并再次予以谴责。分析认为，尽管韩国政府层面对朝释放和解姿态，但朝鲜重申"不变的死敌论"，使缩减演习的理由实际上消失。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社