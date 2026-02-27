전주시정연구원 'AI 실증 경제도시 전환' 가속화 선언

데이터 기반 정책혁신 전면 고도화…시민 체감 미래전략 추진

[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 박미자 전주시정연구원장은 27일 신년 브리핑에서 "정책 수요에 선제적으로 대응하고 연구 성과의 활용과 확산을 강화하겠다"며 시민 체감형 정책연구 본격화를 선언했다.

연구원은 올해 △지속 가능한 경영 체계 확립 △데이터 기반 실용 연구 강화 △연구 성과 확산 및 정책 연계성 강화 등 3대 전략을 추진할 방침이다.

박미자 전주시정연구원장이 올해 시민 체감형 정책연구를 본격화하겠다는 포부를 밝히고 있다[사진=전주시] 2026.02.27 lbs0964@newspim.com

지속 가능한 경영을 위해 질적 핵심성과지표(KPI)를 도입하고, 중간보고 제도화와 분야별 평가소위원회 운영으로 연구 품질을 높인다.

상반기에는 '연구원 발전계획(2026~2030년)'을 수립해 중장기 비전도 제시할 계획이다.

데이터 기반 연구 강화를 위해 연구개발비의 일정 비율을 관련 분야에 투입하고, 경제 동향 분석, 소상공인 지원, 생활 SOC, 교통정보 고도화, 관광실태 지표체계 등 10대 아젠다를 중심으로 상반기 35개 이상의 과제를 추진한다.

연구 성과 확산을 위해 시의회·정책 부서와 기획 단계부터 협의하고, 카드뉴스·인포그래픽 등 시민 친화적 방식으로 결과를 공유한다. 지역 대학과 국책 연구기관, 공공기관과의 협력도 확대한다.

부설 탄소중립지원센터 역시 실행력을 높여 기본계획 이행평가 지원과 함께 온실가스 총량제, 목조건축 가이드라인 연구 등을 추진하고, 탄소중립 브리프 발간과 교원 교육 등을 통해 정책 확산에 나선다.

한편 연구원은 전주시 지방자치 30년 성과와 한계를 분석하고, 시민 717명을 대상으로 정책 수요조사를 실시했다. 조사 결과 향후 5년 집중 분야로 '경제·일자리'(92.2%), '청년·인구'(72.0%) 등이 꼽혔으며, 일자리·청년창업과 교통 분야는 중요도 대비 만족도가 낮은 것으로 나타났다.

이를 토대로 연구원은 'AI 실증 경제도시', '청년 정착 및 인재 양성', '탄소중립 생태경제도시' 등 올해 전주시 10대 정책 아젠다를 수립했다.

박 원장은 "시민의 목소리를 데이터로 분석해 현장에서 작동하는 정책을 제안하겠다"고 말했다.

