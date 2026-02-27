이천시, 노동정책 기본계획 수립 착수…노사 균형정책 중점

[이천=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 이천시가 지난 26일 오는 2027년부터 2031년까지 5년간 적용될 '이천시 노동정책 기본계획 수립 연구용역' 착수보고회를 개최하고 체계적인 노동정책 추진을 위한 본격적인 준비에 들어갔다고 27일 밝혔다.

이번 연구용역은 급변하는 노동환경에 능동적으로 대응하고 지역 특성에 맞는 중장기 노동정책 비전을 수립하기 위해 추진되며 노동자의 권익 보호와 기업의 지속 가능한 성장 기반을 동시에 강화하는 균형 있는 정책 마련에 중점을 둘 계획이다.

이천시는 이번 연구용역을 통해 ▲지역 노동환경 실태 분석 ▲기존 정책 성과 평가 ▲중장기 정책 비전 및 전략 수립 ▲분야별 세부 실행 과제 도출 등을 체계적으로 추진할 계획이다.

또 착수보고회에서 이천시 노동자권익보호위원회 위원 위촉식도 함께 진행됐는데 위원회는 향후 노동 관련 주요 정책 자문과 심의 기능을 수행하며 현장의 다양한 의견을 시 정책에 반영하는 역할을 맡게 된다.

박종근 부시장은 "노동자의 권익 보호는 지역사회의 지속 가능한 발전을 위한 핵심 과제"라며 "현장의 목소리를 충분히 반영해 실효성 있는 노동정책 기본계획을 수립하겠다"라고 밝혔다.

