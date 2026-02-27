[내일날씨] 포근한 주말 날씨...한낮 17도

아침 최저 -4~6도·낮 최고 8~17도

[서울=뉴스핌] 고다연 기자 = 3.1절 연휴가 시작되는 토요일인 28일도 낮 최고기온이 17도로 비교적 포근한 날씨가 되겠다.

27일 기상청에 따르면 28일은 전국 대부분이 대체로 맑겠으나 경상권은 밤부터 차차 흐려지고 동해안과 제주도는 대체로 흐리겠다. 밤부터 강원동해안과 산지는 비, 강원산지는 비 또는 눈이 오는 곳이 있겠다.

토요일인 28일도 낮 최고기온이 17도로 비교적 포근한 날씨가 되겠다. [사진=뉴스핌 DB]

28일부터 다음달 1일까지 예상 적설은 강원산지 1~3cm다. 예상 강수량은 강원동해안·산지 1mm 안팎이다.

아침 최저기온은 -4~6도로 예상된다. ▲서울 2도 ▲인천 2도 ▲수원 -1도 ▲춘천 -3도 ▲강릉 4도 ▲청주 1도 ▲대전 0도 ▲전주 2도 ▲광주 4도 ▲대구 1도 ▲부산 5도 ▲울산 4도 ▲제주 9도다.

낮 최고기온은 8~17도로 예측된다. ▲서울 16도 ▲인천 12도 ▲수원 16도 ▲춘천 15도 ▲강릉 8도 ▲청주 16도 ▲대전 16도 ▲전주 17도 ▲광주 17도 ▲대구 15도 ▲부산 13도 ▲울산 12도 ▲제주 15도다.

바다 물결은 서해 앞바다 0.5~1.0m, 남해 앞바다 0.5~2.5m, 동해 앞바다 1.0~2.5m로 일겠다.

에어코리아에 따르면 미세먼지는 전 권역이 '좋음'에서 '보통'으로 예상된다.

gdy10@newspim.com