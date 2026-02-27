산청군, 군민안전보험 22개 항목 확대 시행

자연재해, 폭발·화재 등 보장 항목 추가

[산청=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 산청군은 다음달부터 '2026년 군민안전보험'을 보장 항목 22개로 확대 시행한다고 27일 밝혔다.

군은 군민들의 예상치 못한 재난·사고 경제적 피해 지원을 위해 2018년부터 이 보험을 운영해 왔다.

경남 산청군 2026년 '군민안전보험' 안내 포스터[사진=산청군]2026.02.27

주민등록 산청군민(등록외국인·외국국적동포 거소신고자 포함)은 별도 가입 없이 자동 보장되며, 타 보험과 중복 보상도 가능하다.

올해는 기존 18개에서 22개 항목으로 늘려 자연재해 사망, 폭발·화재·붕괴 사고, 익사·농기계·사회재난 사망 등을 지원한다. 사고 유형별 보상은 최소 10만 원에서 최대 5천만 원이다.

사회적 위험 대응을 위해 개인형 이동장치 사고, 성폭력 범죄, 한랭질환 진단비, 화상 수술비 등 6개 신규 항목을 추가했다.

별도 '자전거 전용 보험'과 중복 항목을 정비해 사망 위로금부터 교통사고 처리지원금까지 최대 3천만 원 보장이 가능하다.

보험금 청구는 사고 후 3년 내 한국지방재정공제회에 증빙서류를 제출하면 된다.

산청군 관계자는 "갑작스러운 재난·사고로 어려움을 겪는 군민에게 실질적 도움이 되길 바란다"며 "보장 범위 확대와 홍보를 통해 안심 생활 환경을 조성하겠다"고 말했다.

m25322532@newspim.com