문체부, '2026 문화도시 국제콘퍼런스'…"초광역 협력으로 지속 성장"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부와 지역문화진흥원이 27일 서울 용산 드래곤시티에서 '2026 문화도시 국제콘퍼런스'를 개최한다. '초광역 협력시대, 지속 가능한 문화도시'를 주제로 열리는 이번 행사에는 국내외 전문가와 전국 문화도시 관계자 등 200여 명이 참석할 예정이다.

'2026 문화도시 국제콘퍼런스' 포스터. [자료= 문체부]

이번 콘퍼런스는 문화도시가 개별 도시를 넘어 협력 체계를 구축하고 지속 성장하는 방안을 모색하기 위해 마련됐다. 특히 정부가 5개 권역·3개 특별자치도 중심의 '5극 3특' 균형성장 전략을 추진하는 상황에서 문화도시의 역할과 방향을 함께 논의할 계획이다.

기조연설은 프랑스 국립과학연구센터(CNRS) 명예위원이자 문화정책 연구 분야의 세계적 석학인 기 사에즈 교수가 맡는다. 그는 '문화도시를 위한 회복 탄력적 거버넌스'를 주제로, 문화가 자율성을 유지하면서 지역과 연대해 지속 성장하기 위한 핵심 과제들을 제시할 예정이다.

첫 번째 분과에서는 해외 주요 문화도시의 협력 전략이 소개된다. 세계문화도시포럼(WCCF)의 라이아 가시 이사는 도시 간 연대를 통해 기후변화 등 사회·경제적 과제에 대응해 온 사례를 공유하고, 2025년 영국 문화도시 브래드포드를 이끈 샤나즈 굴자르 크리에이티브 디렉터는 문화를 매개로 도시재생과 투자 유치에 성공한 실행 전략을 발표한다.

두 번째 분과에서는 국내 문화도시의 자생력 강화 방안이 논의된다. 한국문화관광연구원 김연진 실장이 국내 문화도시의 중장기 발전 방향을 제안하고, 1차 문화도시 청주시와 대한민국 문화도시 부산 수영구의 담당자들이 각 지역의 문화생태계 구축 경험과 성과를 발표할 예정이다. 종합토론은 한국문화관광연구원 김규원 선임연구위원이 좌장을 맡아 정책적 시사점을 짚을 계획이다.

문체부는 이번 논의 결과를 바탕으로 도시 내 민관협력체계 정착과 문화도시 간 연대 강화를 위한 다각적인 지원 방안을 강구할 계획이다.

정향미 문체부 문화예술정책실장은 "이번 행사는 문화도시가 초광역 협력이라는 흐름 속에서 지역의 동반 성장을 이끌어 갈 전략을 함께 고민하는 뜻깊은 자리"라며, "도시 간 경험을 공유하고 연대의 가능성을 넓히는 계기가 되길 바란다."라고 밝혔다.

