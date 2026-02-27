부산시, 해빙기 안전사고 예방 1803곳 안전점검 실시

급경사지·산사태 취약지 집중 점검

시민 참여 강화 및 사전 신고 체계



[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해빙기 안전사고 예방을 위해 취약시설 1803곳을 대상으로 대대적 안전점검에 나섰다.

시는 지난 23일부터 4월 10일까지 시민안전실 주도로 소관 실·국, 공공기관, 구·군이 참여해 점검을 추진하고 있다고 27일 밝혔다. 침하·균열·토사 유실 등 붕괴 위험과 옹벽·석축 관리 실태를 중점 확인한다.

점검 대상은 급경사지 1272곳, 산사태 취약지역 356곳, 건설현장 64곳, 옹벽 건축물 57곳, 도로 35곳, 사면 12곳, 기타 7곳으로 나뉜다. 시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법상 D·E등급 시설도 포함해 사각지대를 없앤다.

안전점검 실효성을 높이기 위해 토목·건축 전문가로 민관 합동점검반을 구성했다. 합동점검반은 2월 23일부터 건설현장·옹벽 등 175곳을 집중 점검하며, 급경사지와 산사태 취약지는 각각 4월까지 병행한다.

시는 24∼27일 '부산남항 서방파제 재해취약지구 정비사업' 등 8곳을 대상으로 선제적 표본점검을 실시했다. 행정안전부와 구·군과 사전 점검회의를 열어 관리 대상과 대응 체계를 공유했다.

지난 23일 행정안전부 주재 중앙회의에 이어 구·군과 자체 회의를 가졌다. 여름철 대비 취약사업장 대책도 함께 논의해 계절별 재난에 선제 대응한다.

시민 참여도 강화한다. 옹벽·사면 등 위험 징후를 안전신문고나 행정복지센터로 신고하는 주민점검신청제를 활용해 생활권 위험을 발굴·해소한다.

박형준 시장은 "경미한 문제는 현장 시정하고 보수·보강이 필요하면 우선 예방 조치를 한 뒤 행정 절차를 이행한다"며 "시민 여러분은 주민점검신청제를 통해 위험 요소를 적극 신고해 달라"고 말했다.

