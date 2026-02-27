부산시, CES 2026 성과 공유 '팀 부산' 후속 전략 모색

2867만 달러 계약, 혁신상 13개 수상

글로벌 시장 안착 후속 지원 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 27일 오후 4시 시청 대회의실에서 'CES 2026 통합부산관 리뷰 세미나'를 열고, 부산 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 후속 전략을 논의한다고 밝혔다.

이번 세미나는 CES 2026 참가 성과를 공유하고 향후 부산 기업의 해외시장 진출과 혁신 생태계 확장을 지원하기 위해 마련됐다.

CES 2026 통합부산관 리뷰 세미나 포스터[사진=부산시] 2026.02.27

올해 통합부산관은 '팀 부산(TEAM BUSAN) 2기'를 슬로건으로, 혁신기업 28개사와 6개 유관기관이 참여해 역대 최대 규모로 운영됐다. 부산라이즈혁신원이 지역 6개 대학과 협력해 '지산학 통합 모델'을 구현, 기업–대학–기관이 하나의 팀으로 글로벌 무대를 공략하는 산학연 협력 모델을 선보였다.

시는 이번 CES에서 2867만 달러 규모의 계약 추진 실적을 기록했다고 밝혔다. 현장 계약 2건(300만 달러)을 포함해 향후 1년 내 체결이 예상되는 금액을 포함한 수치로, CES 2025(1739만 달러), CES 2024(1,000만 달러)보다 크게 늘었다. 또 최고혁신상 2개사를 포함해 13개 기업이 혁신상을 수상하는 성과도 거뒀다.

세미나는 ▲통합부산관 현장 영상 상영 ▲'팀 부산이 함께 그리는 부산의 미래' 간담회 ▲'CES 2026 트렌드 읽기' 전문가 강연 ▲참가기업 성과 발표 순으로 진행된다.

1부에서는 박형준 시장이 기업 대표들과 함께 참가성과와 애로사항을 공유하고, 부산 기업의 글로벌 시장 안착을 위한 후속 지원 방안을 논의한다.

2부에서는 올해 처음 마련된 '통합부산관 운영 유공자 포상' 시상이 진행되며, ㈜씨아이티 정승 대표이사, ㈜오투랩 이수경 대표, ㈜한국엘에프피 최민욱 이사가 수상한다.

이어 이임복 세컨드브레인연구소 대표가 CES에서 확인된 인공지능(AI), 디지털 헬스, 스마트 모빌리티 등 주요 트렌드를 분석하고, 참가기업 한국엘에프피와 오투랩이 현장 사례를 발표할 예정이다.

공식행사 종료 후에는 '팀 부산 2기' 해단식과 'CES 2027' 참가 전략 간담회가 이어진다. 시는 내년 CES에서 부산 기업의 브랜드와 실질 성과를 한 단계 끌어올린다는 계획이다.

박형준 시장은 "CES 2026에서 '팀 부산'이 보여준 것은 세계 시장에서도 통할 수 있다는 검증된 경쟁력"이라며 "성과를 투자와 글로벌 파트너십으로 이어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com