전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.28 (토)
KYD 디데이
전국 부산·울산·경남

속보

더보기

부산시, CES 2026 성과 공유 '팀 부산' 후속 전략 모색

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

2867만 달러 계약, 혁신상 13개 수상
글로벌 시장 안착 후속 지원 강화

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 27일 오후 4시 시청 대회의실에서 'CES 2026 통합부산관 리뷰 세미나'를 열고, 부산 기업의 글로벌 경쟁력 강화를 위한 후속 전략을 논의한다고 밝혔다.

이번 세미나는 CES 2026 참가 성과를 공유하고 향후 부산 기업의 해외시장 진출과 혁신 생태계 확장을 지원하기 위해 마련됐다.

CES 2026 통합부산관 리뷰 세미나 포스터[사진=부산시] 2026.02.27

올해 통합부산관은 '팀 부산(TEAM BUSAN) 2기'를 슬로건으로, 혁신기업 28개사와 6개 유관기관이 참여해 역대 최대 규모로 운영됐다. 부산라이즈혁신원이 지역 6개 대학과 협력해 '지산학 통합 모델'을 구현, 기업–대학–기관이 하나의 팀으로 글로벌 무대를 공략하는 산학연 협력 모델을 선보였다.

시는 이번 CES에서 2867만 달러 규모의 계약 추진 실적을 기록했다고 밝혔다. 현장 계약 2건(300만 달러)을 포함해 향후 1년 내 체결이 예상되는 금액을 포함한 수치로, CES 2025(1739만 달러), CES 2024(1,000만 달러)보다 크게 늘었다. 또 최고혁신상 2개사를 포함해 13개 기업이 혁신상을 수상하는 성과도 거뒀다.

세미나는 ▲통합부산관 현장 영상 상영 ▲'팀 부산이 함께 그리는 부산의 미래' 간담회 ▲'CES 2026 트렌드 읽기' 전문가 강연 ▲참가기업 성과 발표 순으로 진행된다.

1부에서는 박형준 시장이 기업 대표들과 함께 참가성과와 애로사항을 공유하고, 부산 기업의 글로벌 시장 안착을 위한 후속 지원 방안을 논의한다.

2부에서는 올해 처음 마련된 '통합부산관 운영 유공자 포상' 시상이 진행되며, ㈜씨아이티 정승 대표이사, ㈜오투랩 이수경 대표, ㈜한국엘에프피 최민욱 이사가 수상한다.

이어 이임복 세컨드브레인연구소 대표가 CES에서 확인된 인공지능(AI), 디지털 헬스, 스마트 모빌리티 등 주요 트렌드를 분석하고, 참가기업 한국엘에프피와 오투랩이 현장 사례를 발표할 예정이다.

공식행사 종료 후에는 '팀 부산 2기' 해단식과 'CES 2027' 참가 전략 간담회가 이어진다. 시는 내년 CES에서 부산 기업의 브랜드와 실질 성과를 한 단계 끌어올린다는 계획이다.

박형준 시장은 "CES 2026에서 '팀 부산'이 보여준 것은 세계 시장에서도 통할 수 있다는 검증된 경쟁력"이라며 "성과를 투자와 글로벌 파트너십으로 이어가겠다"고 말했다.

ndh4000@newspim.com

[관련키워드]

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
'모텔 연쇄 살인' 피의자 신상공개 검토 [서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 검찰이 '강북 모텔 연쇄 살인 사건' 피의자인 20대 여성 김모 씨에 대한 신상공개 여부를 검토 중이다. 26일 검찰 따르면 서울북부지검은 김씨 신상 공개 여부를 논의하기 위해 신상정보공개심의위원회 개최를 검토하고 있다. [서울=뉴스핌] 최상수 기자 = 서울북부지검 검찰은 2024년 1월 시행된 중대범죄신상공개법에 따라 강력범죄 등 특정중대범죄 혐의가 있는 피의자를 신상정보공개심의위원회에 회부해 신상 공개 여부를 결정할 수 있다. 피해자 유족도 김씨 신상 정보 공개를 요구하고 있다. 김씨 범행으로 숨진 두 번째 피해자 A씨 유족 법률대리인인 남언호 변호사는 이날 보도자료를 통해 "(김씨 범행은) 우리 사회가 경험한 가장 냉혹하고 계획적인 연쇄 범죄 중 하나"라며 "그럼에도 경찰이 신상 공개를 하지 않겠다는 내부 방침을 정한 사실을 납득할 수 없다"고 강조했다.  이에 앞서 서울 강북경찰서는 지난 19일 오전 살인과 마약류 관리법 위반 혐의로 김씨를 서울북부지검에 구속 송치했다. 김씨는 지난해 12월 중순부터 이달 9일까지 20대 남성 3명에게 벤조디아제핀계 약물이 든 음료를 건네 2명을 숨지게 하고 1명이 의식을 잃게 한 혐의를 받는다. 김씨는 경찰 조사에서 병원에서 처방받은 약물을 숙취해소제에 타서 들고 다녔다고 진술했다. 또 남성들에게는 모텔 등에서 의견이 충돌해 이를 건넸다고 주장했다. 그러나 경찰은 김씨가 첫 범행 이후 약물 양을 늘렸다고 진술한 점, 휴대전화 포렌식 자료 등을 볼 때 사망 가능성을 충분히 인지했던 것으로 판단하고 상해치사가 아닌 살인죄를 적용해 검찰에 송치했다. 다만 경찰은 이번 사건이 신상공개 요건을 충족하지 않는다고 판단해 김씨 신상을 비공개했다.  한편 경찰은 지난달 24일 김씨가 다른 남성에게 약물이 든 음료를 건네 의식을 잃게 한 정황을 추가로 확인하고 조사하고 있다. calebcao@newspim.com 2026-02-26 17:38
사진
이부진, 아들 서울대 입학식 참석 [서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 이부진 호텔신라 사장이 26일 서울 관악구 서울대학교에서 열린 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하했다. 이 사장은 이날 모친인 홍라희 리움미술관 명예관장과 함께 서울대를 찾아 임군의 입학을 기념해 사진을 찍기도 했다.  [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현군의 입학을 축하하고 있다.  khwphoto@newspim.com 임군은 최근 서울 휘문고등학교를 졸업하고 2026학년도 수시모집 전형으로 서울대 경제학부에 합격했다. 고교 시절 내신 성적이 상위권이었으며 대학수학능력시험에서도 한 문제만 틀린 것으로 알려졌다. 서울대 26학번이 된 임군은 외삼촌인 이재용 삼성전자 회장(서울대 동양사학과 87학번)의 후배가 됐다. 이날 입학식 현장에서 이 사장의 패션도 눈길을 끌었다. 이 사장은 크림색 계열의 디올 재킷에 에르메스 버킨백을 매치한 차분한 차림으로 참석했다. 단정한 헤어스타일과 절제된 스타일링으로 재계 인사다운 단아한 이미지를 보였다는 평가가 나왔다. [서울=뉴스핌] 김현우 기자 = 이부진 호텔신라 사장(사진 왼쪽)과 홍라희 리움미술관 명예관장이 26일 서울 관악구 서울대학교 2026학년도 입학식에 참석해 아들 임동현 군의 입학을 축하하고 있다. khwphoto@newspim.com nrd@newspim.com 2026-02-26 16:27

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동