[유로파] 설영우의 즈베즈다-양현준의 셀틱 16강 진출 좌절

즈베즈다, 릴과 2차전 0-2 패배... 합계 1-2

셀틱, 슈투트가르트에 1-0... 합계 2-4로 져

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 설영우와 양현준의 유로파 16강행 꿈이 물거품됐다. 국가대표 측면 수비수 설영우가 뛰는 츠르베나 즈베즈다와 윙어 양현준의 소속팀 셀틱 FC는 27일(한국시간) 열린 2025-2026시즌 UEFA 유로파리그 16강 플레이오프 2차전에서 나란히 탈락의 고배를 마셨다.

즈베즈다는 세르비아 베오그라드 라이코 미티치 스타디움에서 열린 홈 경기에서 LOSC 릴에 연장 접전 끝 0-2로 패했다. 1차전 원정에서 1-0 승리를 거두며 유리한 고지를 점했던 즈베즈다는 이날 0-2 패배로 합산 스코어 1-2가 되며 16강 진출이 좌절됐다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 설영우. [사진=즈베즈다 SNS] 2026.02.27 psoq1337@newspim.com

전반 4분 뱅자맹 안드레의 크로스를 올리비에 지루가 문전에서 머리로 마무리하며 합산 점수 균형을 맞췄다. 이후 정규시간 동안 추가 득점은 나오지 않았고 승부는 연장으로 향했다. 연장 전반 9분 네이선 응고이의 결승골이 터지며 즈베즈다의 희망은 꺾였다.

설영우는 3-4-2-1 포메이션의 오른쪽 윙백으로 선발 출전해 120분을 모두 소화했다. 후반 33분 페널티아크 부근에서 과감한 왼발 슈팅으로 골문을 노렸지만 골키퍼 선방에 막혔다. 공수 양면에서 적극적인 움직임을 보였으나 결과를 바꾸기엔 역부족이었다.

같은 시각 셀틱은 독일 원정에서 VfB 슈투트가르트를 상대로 1-0 승리를 거뒀지만 1차전 1-4 대패의 부담을 뒤집기엔 역부족이었다.

[슈투트가르트 로이터=뉴스핌] 박상욱 기자= 양현준(아래 오른쪽에서 두 번째)이 27일(한국시간) UEFA 유로파리그 16강 플레이오프 2차 슈투트가르트전에 앞서 선발 동료와 기념촬영을 하고 있다. 2026.1.25 psoq1337@newspim.com

경기 시작 28초 만에 선제골이 나왔다. 양현준의 패스에서 시작된 공격이 주니오르 아다무를 거쳐 루크 매코완의 왼발 슈팅으로 연결됐다. 빠른 전개와 침투가 어우러진 완성도 높은 장면이었다. 그러나 이후 추가 득점은 나오지 않았다.

양현준은 4-3-3 전형의 오른쪽 2선 공격수로 선발 출전해 68분을 뛰었다. 활발한 움직임과 전방 압박으로 존재감을 보였지만 공격 포인트를 더하지는 못했다. 후반 23분 베니아민 뉘그렌과 교체되며 경기를 마쳤다.

이번 시즌 유로파리그는 리그 페이즈에서 36개 팀이 경쟁해 1~8위가 16강에 직행하고, 9~24위가 플레이오프를 치르는 방식이다. 즈베즈다는 15위, 릴은 18위로 PO에 진출했고 셀틱은 21위로 턱걸이했다.

한국 선수 소속팀 가운데 유일하게 16강에 오른 팀은 FC 미트윌란이다. 조규성과 이한범이 뛰는 미트윌란은 리그 페이즈 3위를 차지하며 구단 역사상 처음으로 유럽 클럽대항전 16강에 직행했다. 반면 황인범의 소속팀 페예노르트는 29위에 그쳐 일찌감치 탈락했다.

