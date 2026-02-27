모모랜드, 도쿄 달군다…팬미팅 '해피 화이트 스프링 데이' 3월 개최

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 모모랜드(MOMOLAND)가 다가오는 봄, 일본에서 팬들과 특별한 재회를 예고하며 본격적인 열도 공략에 나선다.

인연엔터테인먼트 소속 모모랜드는 내달 14일 토요일, 일본 도쿄 신주쿠 파크 타워 홀에서 팬미팅 '해피 화이트 스프링 데이'(Happy White Spring Day)를 개최하고 팬들과 만난다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 모모랜드 팬미팅 포스터. [사진=인연엔터테인먼트] 2026.02.27

이번 팬미팅은 화이트데이를 맞아 팬들에게 사탕처럼 달콤한 시간과 잊지 못할 봄날의 추억을 선물하겠다는 멤버들의 마음을 담았다. 특히 2026년 일본에서 처음 선보이는 공식 팬미팅이라는 점에서 더욱 의미가 깊다.

특히 팬들의 뜨거운 성원에 힘입어 오후 2시와 6시, 총 2회차로 진행되는 이번 팬미팅은 팬미팅의 타이틀인 '해피 화이트 스프링 데이'에 걸맞게 모모랜드 특유의 밝고 긍정적인 에너지로 가득 채워질 전망이다.

아울러 모모랜드는 오랜 시간 기다려온 일본 팬들을 위해 그 어느 때보다 가깝게 호흡할 수 있도록 알찬 구성을 준비 중이다. 모모랜드만의 친근한 매력을 통해 현장의 열기를 더할 다양한 무대들로 팬들에게 잊을 수 없는 추억을 안길 계획이다.

