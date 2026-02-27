"여행비 50% 돌려드립니다"…정부, 16개 지역 대상 4월부터 '반값 여행'

지자체 신청후 환급…개인 10만원 2인이상 최대 20만원

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 정부가 한국관광공사와 손잡고 농어촌 인구감소지역 여행 시 경비의 50%를 돌려주는 '지역사랑 휴가지원(반값 여행)' 시범사업을 올해 처음 시행한다. 총 예산은 65억 원이다.

문화체육관광부는 상반기 참여 지역 공모 결과 강원·충북·전북·전남·경남 등 5개 도의 16개 지자체를 최종 선정했다고 밝혔다. 선정 지역은 강원 평창·영월·횡성, 충북 제천, 전북 고창, 전남 강진·영광·해남·고흥·완도·영암, 경남 밀양·하동·합천·거창·남해 등이다.

정부가 경비의 50%를 돌려주는 '지역사랑 휴가지원(반값 여행)' 시범사업을 올해 처음 시행한다. [사진= 뉴스핌 DB]

이 사업은 인구소멸 위기에 처한 농어촌 지역의 관광을 활성화하기 위해 마련됐다. 18세 이상 국민이 선정 지역을 여행하고 지출 증빙을 제출하면, 여행경비의 50%를 모바일 지역사랑 상품권으로 환급받을 수 있다. 환급 한도는 개인 최대 10만 원, 2인 이상 단체는 최대 20만 원이다.

참여를 원하는 국민은 먼저 해당 지자체에 여행 계획을 사전 신청해 승인을 받은 뒤, 실제 여행 후 경비 증빙자료를 제출하면 된다. 환급된 상품권은 올해 안에 지역 가맹점이나 지역 특산물 온라인 쇼핑몰에서 사용할 수 있다.

정부는 16개 지역을 대상으로 4월부터 '반값 여행'을 실시한다. [사진= 뉴스핌 DB]

사업은 오는 4월부터 6월 말까지 본격 운영된다. 지역마다 사전 신청 시기와 증빙 방법 등 세부 내용이 다르므로, 참여 희망자는 '대한민국 구석구석'을 통해 신청 가능 여부와 지역별 안내 사항을 사전에 확인해야 한다.

정부는 하반기에도 4개 지역을 추가 공모할 예정이며, 올해 시범사업 결과를 바탕으로 내년부터 대상 지역을 점진적으로 넓혀 나갈 계획이다.

최휘영 문화체육관광부 장관은 "이번 시범사업이 인구감소로 어려움을 겪는 지역에 새로운 활력을 불어넣고, 국민에게 알뜰하고 즐거운 국내 여행의 기회를 제공하는 성공 모델로 자리 잡을 수 있도록 지자체와 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.

