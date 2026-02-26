"미래사회 이끌 인재 키운다"…대전시교육청, 2026년도 교육정책 발표

학교 밖 교육 확대 추진도..."최적의 교육환경 조성할 것"
[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 대전시교육청은 올해부터 고등학교 2학년까지 확대 적용되는 '2022 개정 교육과정'을 대비해 학교 밖 교육을 확대하며 학습 기회 다양성과 연속성을 강화하겠다고 26일 밝혔다.
최재모 대전시교육청 교육국장은 이날 정례브리핑을 통해 2026학년도 주요 교육정책을 추진 계획을 발표했다.
올해 시교육청이 추진하는 교육 정책은 ▲2022 개정 교육과정 확대 적용 및 고교-대학 연계▲질문 중심 수업문화 확산 및 AI·디지털 교수·학습 지원▲교육과정 연계 민주시민교육 내실화▲초등방과후·돌범 정책 및 거점형·연계형 돌봄 시범운영 확대▲학생 맞춤 교육 공간 조성 등 4대 정책으로 구성됐다.
특히 최재모 교육국장은 올해 '2022 개정 교육과정'이 초등학교 전 학년과 중학교, 고등학교 1·2학년까지 확대 적용됨에 따라 교육과정 편성·운영 연수와 교수학습 모델 개발·보급 등을 통해 교실수업혁신으로 이어질 수 있도록 지원을 강화한다는 방침이다.
먼저 초·중학교는 학교 여건과 특색을 반영한 학교자율시간 운영을 통해 학생 맞춤형 교육과정을 내실 있게 구현하고 교원의 교육과정 문해력과 설계 역량을 강화하는 연수를 추진해 현장 실행력을 높인다.
아울러 고등학교는 고교학점제 운영비를 증액 지원하고 대학·지역기관과 연계·협력을 강화해 학교 밖 교육을 확대하는 등 학습 기회 다양화를
이밖에도 AI·디지털 대전환 시기에 필요한 학생 질문 능력과 사고력 신장을 위해 '질문하는 학교'를 기존 3곳에서 10곳으로 확대 운영한다. 교당 1700만 원을 지원하며 교사연구회와 학습공동체를 운영하고 수업 코칭과 우수사례 공유를 통해 학생 주도 학습문화를 확산한다는 계획이다.
또 AI 기반 교수·학습 플랫폼과 연계한 웍스 AI, 캔바 등 6종 디지털 도구를 활용해 수업 설계와 형성평가, 협업 활동 등을 지원하며 교사 수업 전문성을 보완한다는 방침이다.
최재모 대전시교육청 교육국장은 "교육이 인재를 만들고 인재는 미래를 만든다"며 "앞으로도 미래사회를 이끌어 갈 인재양성을 위해 최적의 교육환경을 조성하고 수업을 혁신하며 학생들이 행복하고 학부모가 만족할 수 있는 대전교육을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.
