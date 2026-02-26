"팬의 삶에 집중"…미니코리아, '커스터마이제이션 2.0' 전략 본격화

올해 감각적인 '스페셜 에디션' 11종 출시

음악·패션·여행 등 라이프스타일 접점 확대

전동화 속에서도 'MINI 팬 문화' 차별화 전략

[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 소형차의 아이콘 미니코리아가 한층 감각적인 모습으로 돌아왔다. 프리미엄 감성에 '힙함'을 더한 스페셜 에디션을 앞세워 존재감을 강화하는 한편, 브랜드 성장을 견인해온 팬덤 문화를 더욱 공고히 한다는 전략이다.

26일 미니코리아는 디 올-일렉트릭 미니 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션 출시 행사에서 올해 새로운 브랜드 전략인 '커스터마이제이션 2.0을 발표했다. 단순히 신차를 선보이는 것을 넘어 고객의 취향과 라이프스타일을 제품과 마케팅 전반에 반영함으로써 독보적인 팬덤 문화를 더욱 공고히 하겠다는 전략이다.

26일 열린 디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션 출시 행사에서 정수원 미니코리아 총괄 본부장이 올해 브랜드 전략을 발표하고 있다. [사진=이찬우 기자]

2005년 한국 시장에 진출한 미니는 '프리미엄 소형차'라는 새로운 영역을 개척했을 뿐 아니라 특유의 감각과 위트를 하나의 문화로 발전시키며 고객이 단순한 구매자를 넘어 '미니 팬(미니 Fans)'이 되도록 다양한 활동을 전개해왔다.

정수원 미니코리아 총괄 본부장은 "미니는 톡톡 튀는 개성과 독특한 브랜드 정체성으로 메리 퀀트, 폴 스미스, 폴 매카트니 등 당대 최고의 크리에이티브 클래스에게 영감을 주며 사랑받아 왔다"고 말했다.

이러한 브랜드 전략은 소형차의 불모지로 여겨졌던 국내 시장에서 의미 있는 성과로 이어졌다. 진출 첫해 761대에 불과했던 판매량은 꾸준히 증가해 2019년 프리미엄 소형차 브랜드 최초로 연간 판매 1만대를 돌파했다.

지난해 기준 미니의 국내 누적 판매량은 13만4103대에 달한다. 정 총괄은 "진출 첫해 761대였던 판매는 누적 13만대를 넘어섰고, 단일 세그먼트 기준 연 1만대·클럽 가입·누적 판매 10만대를 넘긴 유일한 브랜드로 자리매김했다"고 강조했다. 또 최근에는 판매 차량 4대 중 1대가 전기차일 정도로 전동화 전환에서도 가시적인 성과를 보이고 있다.

26일 열린 디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션 출시 행사에서 정수원 미니코리아 총괄 본부장이 올해 브랜드 전략을 발표하고 있다. [사진=이찬우 기자]

미니코리아가 제시한 커스터마이제이션 2.0 전략은 차량의 개성에서 한 단계 나아가 미니와 함께하는 팬들의 삶 자체에 집중하는 것이 핵심이다.

정 총괄은 "이러한 성과는 '미니 팬'이라 불리는 고객들이 있었기에 가능했다"며 "지난 20년 동안 강력한 브랜드 로열티를 바탕으로 독보적인 팬덤과 미니 고유의 문화를 만들어 왔다"고 말했다.

이어 "지금까지는 차량이 전달하는 개성에 집중했다면, 이제는 그 차와 함께하는 미니 팬들의 삶에 더 집중하려 한다"며 "저희의 방향성이 바로 '커스터마이제이션 2.0'"이라고 강조했다.

커스터마이제이션 2.0은 미니 팬들의 라이프스타일 이해를 바탕으로 고객층을 확장하고 팬덤 문화를 강화하겠다는 전략이다. 미니코리아는 음악, 테크, 스포츠, 여행, 패션, 아트 등 핵심 영역을 중심으로 차별화된 마케팅을 전개할 계획이다.

세계적인 디자이너 폴 스미스와 협업한 '디 올-일렉트릭 미니 폴 스미스 에디션' 역시 이러한 전략을 상징하는 모델이다.

디 올-일렉트릭 MINI 쿠퍼 SE 폴 스미스 에디션. [사진=이찬우 기자]

미니 고유의 헤리티지를 감각적인 디자인 언어로 재해석하고 폴 스미스 특유의 위트 있는 색채와 디자인을 담아 예술성과 브랜드 정체성을 동시에 강조했다. 해당 모델은 사전 예약 한 달 만에 전량 매진되며 추가 물량 오더와 하반기 내연기관 에디션 출시가 결정됐다.

미니코리아는 올해 총 11종의 에디션 모델을 선보이며 전략 구체화에 나선다. 브랜드 유산을 재해석한 '아이코닉 헤리티지', 독보적인 개성을 강조한 '익사이팅 디퍼런시에이션', 고객 의견을 반영한 '커스터머 테일러드' 등 세 가지 테마가 핵심 축이다.

미니코리아의 올해 브랜드 전략인 '커스터마이제이션 2.0'. [사진=이찬우 기자]

'아이코닉 헤리티지'는 미니 고유의 정체성을 현대적으로 재해석한 글로벌 에디션 라인업이다. 폴 스미스 에디션을 시작으로 1965년 몬테카를로 랠리 우승을 기념하는 '미니 JCW 빅토리 에디션', 미니 옥스퍼드 공장 25주년을 기념하는 '미니 옥스포드 에디션' 등이 연중 순차적으로 출시된다.

'익사이팅 디퍼런시에이션'은 미니 특유의 강한 개성을 강조한 라인업이다. 브랜드 최초 무광 도색을 적용한 '미니 컨트리맨 모노 패키지 에디션', 미니 에이스맨의 첫 글로벌 에디션 '미니 에이스맨 다크 쉐도우 에디션' 등이 포함된다.

'커스터머 테일러드'는 국내 고객 선호도와 실제 의견을 반영한 한국 시장 특화 라인업이다. 미니 공식 딜러사와 협업해 지역 및 고객 특성을 반영한 '딜러 비스포크 에디션' 형태로 기획·제작된다.

이와 함께 미니코리아는 기존 고객을 위한 액세서리 번들링 패키지를 확대하고, 올 하반기에는 맞춤 제작 프로그램 '미니 인디오더 서비스'를 도입해 고객 개개인의 취향을 더욱 정교하게 반영할 계획이다.

미니코리아의 올해 브랜드 전략인 '커스터마이제이션 2.0'. [사진=이찬우 기자]

정수원 총괄은 "미니를 타는 모든 팬들이 가장 나다운 모습으로 미니 라이프를 즐길 수 있도록 미니가 하나의 캔버스가 되고자 한다"며 "서로 다른 개성과 스토리가 담긴 11종 모델을 통해 미니 팬들의 다채로운 라이프스타일과 조화를 이루겠다"고 강조했다.

chanw@newspim.com