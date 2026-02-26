동아쏘시오홀딩스, 주주친화경영 강화…현금·주식배당 병행

비과세 배당으로 주주 실질 수익률 제고
[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동아쏘시오홀딩스가 현금배당과 주식배당을 병행하며 주주환원정책을 강화하고 있다.
동아쏘시오홀딩스는 지난 25일 이사회를 열고 보통주 1주당 1000원의 현금배당과 0.03주의 주식배당을 결정했다고 밝혔다. 배당 기준일은 3월 12일이다.
현금배당 총액은 약 65억3600만 원이며, 주식배당 규모는 약 19만6000주다. 배당은 오는 3월 26일 정기주주총회 승인을 거쳐 주총일로부터 1개월 이내 지급될 예정이다.
특히 이번 배당은 지난해 정기주주총회에서 자본준비금을 감액해 이익잉여금으로 전입한 금액을 재원으로 지급하는 비과세 배당이다. 이에 따라 법인세법과 소득세법 시행령에 따라 일반 배당 시 부과되는 15.4%의 세금이 면제돼 주주들은 배당금 전액을 수령할 수 있다.
동아쏘시오홀딩스는 주주환원정책을 지속적으로 추진하며 주주가치 제고에 힘써왔다. 회사는 2021년부터 2023년까지 1차 주주환원정책을 통해 총 325억 원의 배당금을 지급했다.
이어 2024년부터 2026년까지 추진 중인 2차 주주환원정책에서는 별도 기준 잉여현금흐름(FCF)의 50%를 재원으로 활용해 3년간 300억 원 이상의 현금배당과 매년 3% 수준의 주식배당을 실시할 계획이다. 현재까지 이행률은 2024년 기준 목표 대비 138.2%를 기록하며 계획을 안정적으로 수행하고 있다.
동아쏘시오홀딩스 관계자는 "주주환원정책을 통해 시장의 신뢰를 강화하는 것은 물론 지속 가능한 성장을 바탕으로 주주가치를 높여 나가겠다"고 말했다.
