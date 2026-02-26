민주당 부산시당, '노인 정책 시혜가 아닌 권리…4대 과제 선언'

지역사회 참여 돌봄 도시 조성 약속
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 더불어민주당 부산시당이 어르신의 존엄과 권리를 지키기 위한 정책 방향을 제시했다.
민주당 부산시당 실버위원회와 고문단은 26일 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "부산은 전국에서 노인 인구 비율이 가장 높은 도시로, 어르신의 삶의 질이 곧 부산의 품격"이라며 "노인정책은 시혜가 아닌 권리"라고 밝혔다.
위원회는 이날 ▲실버 기초소득·의료 약품 바우처 확대▲경험 기반 노인 일자리 창출▲실버 헬스케어 네트워크 구축▲주거 안정 및 지역 돌봄체계 확립 등 4대 실천 과제로 제시했다.
김재영 위원장은 "약값과 식비 사이에서 고민하지 않도록 어르신의 생활비 부담을 줄이겠다"며 "단순한 복지가 아니라 경제·도시정책의 문제로 접근해야 한다"고 말했다. 또 "노인 일자리를 단순 노동 중심에서 문화·관광·교육형 일자리로 전환하겠다"고 덧붙였다.
위원회는 지역 보건소와 병원, 복지관을 연계한 '실버 헬스케어 네트워크'를 통해 건강과 주거안정을 지원하고 재개발 지역 내 어르신 보호를 위한 이주 임대제도 강화를 추진할 계획이다.
아울러 홀로 사는 노인을 위한 정기 방문 및 긴급 대응체계도 마련한다. 김 위원장은 "고독사는 개인의 문제가 아니라 사회의 책임"이라며 "지역사회가 함께하는 돌봄 도시 부산을 만들겠다"고 약속했다.
실버위원회와 고문단은 이번 선언을 통해 더불어민주당 부산시당이 세대와 정파를 넘어 '어르신 삶의 질을 지키는 정책 최전선'에 설 것을 약속했다.
