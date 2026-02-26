세종시의회 크린넷 특위, 국회서 국비 지원 촉구

[세종=뉴스핌] 오종원 기자 = 세종시의회 '쾌적한 도시환경 유지와 지속 가능한 크린넷 운영을 위한 특별위원회(크린넷 특위)'는 26일 국회 소통관에서 지속 가능 쓰레기자동집하시설을 위한 법제화 및 국비 지원을 촉구했다고 밝혔다.
이날 기자회견에는 세종시의회 크린넷 특위 김현옥 위원장을 비롯해 김충식, 안신일, 이현정 의원 및 세종시청 자원순환과 관계자 등이 참석했다.
크린넷 특위는 "쓰레기자동집하시설은 주민 편의 및 도시 미관 개선에는 기여했으나 시설 노후화에 따른 막대한 유지보수 비용을 지자체가 부담하면서 지방재정의 악순환을 초래하고 있다"며 "이에 대한 정부의 법적, 재정적 지원은 전무한 실정"이라고 지적했다.
크린넷 특위는 ▲정부의 쓰레기자동집하시설에 대한 재정 지원▲쓰레기자동집하시설의 규격화, 설치기준, 운영방식 등 법제화▲쓰레기자동집하시설 이송관로 지하시설물 정의▲쓰레기자동집하시설 재해 발생 요소 제거 등 대책 마련에 나설 것을 촉구했다.
김현옥 위원장은 "오늘 기자회견을 기점으로 쓰레기자동집하시설에 대한 관련 입법이 조속히 추진돼 주민 불편이 해소되어야 하며 유지, 관리 관련 사업을 육성하는 등 다양한 긍정적 효과 또한 실현되길 기대한다"고 말했다.
