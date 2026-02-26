李在明施政好评率升至67% 创就任以来新高

纽斯频通讯社首尔2月26日电 最新民调显示，韩国总统李在明的施政好评率创下就任以来新高，达67%。

图为31日，韩国总统李在明出席在庆州举行的APEC峰会并致开幕词。【图片=APEC、韩联社】

调查机构Embrain Public、KStat Research、Korea Research和韩国Research共同实施了全国指标调查（NBS）2月第4周民调并于26日发布结果显示，李在明的施政好评率为67%，较上次调查（2月第2周）的63%上升4个百分点。差评率为25%，较上次的30%下降5个百分点。

政党支持率方面，执政党共同民主党为45%，最大在野党国民力量党为17%，祖国革新党为4%，改革新党为3%，进步党为1%，态度保留（无支持政党）比例为27%。

在政党党首职务履行评价方面，对共同民主党党首郑清来的肯定评价为43%，否定评价为42%；对国民力量党党首张东赫的肯定评价为23%，否定评价为62%。

问及6·3地方政府各级领导选举（地方选举），认为应支持执政党的意见占53%，认为应支持在野党的意见占34%。

对于李在明政府推进的废除多套房屋持有者转让所得税重课延期措施，赞成意见占62%，反对意见占27%。

对前总统尹锡悦一审被判处无期徒刑，认为"判刑较轻"的意见占42%，认为"适当"占26%，认为"无罪，判决错误"占23%。

另外，本次民调于23日至25日进行，以韩国1002名18周岁及以上男女为对象，采用手机虚拟号码（100%）进行电话面访调查方式。应答率为14.9%，抽样误差在95%置信水平下为±3.1个百分点。详情可参考中央选举民意调查审议委员会官网。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社