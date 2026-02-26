BNK부산은행, 지역 상생 '가치성장 정기예금' 특별판매

1000억 지역 기업 자금 공급 계획
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행은 지역 산업과 상생 성장을 지원하기 위한 'BNK가치성장 정기예금'을 특별판매한다고 26일 밝혔다.
생산적 금융 활성화를 목표로 한 이번 예금을 8월 말까지 총 5000억 원 한도로 판매한다. 상품 가입 기간은 12개월이며, 기본이율 2.20%에 가치성장 우대이율 0.40%포인트를 더해 연 2.60% 금리를 적용한다.
가입 대상 제한은 없고 가입금액은 최소 1000만 원부터 최대 10억 원까지다. 영업점 창구에서 우선 판매하며, 이후 모바일·인터넷뱅킹으로 채널을 확대할 예정이다.
부산은행은 판매 한도의 0.2%인 10억 원을 보증기관에 특별 출연해 지역 기업에 1000억 원 규모의 생산적 자금 공급을 지원할 계획이다. 이를 통해 예금 고객의 참여가 지역 산업 육성으로 이어지는 구조를 구축한다는 방침이다.
김영준 부산은행 기업고객그룹장은 "BNK가치성장 정기예금은 예금을 통한 지역 상생의 의미를 담았다"며 "시민과 기업이 함께 성장할 수 있는 금융 상품을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
