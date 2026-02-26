"중예산·한국영화 지원"…영진위, 2026 지원사업 요강 발표

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 영화진흥위원회(위원장 한상준)가 2026년 주요 지원사업 요강을 발표했다.

이번 요강은 한국 영화산업 위기 극복을 위해 재정 투입을 확대하고 지원 대상과 절차를 현실에 맞게 개선한 것이 특징이다. 중예산 한국영화 제작지원 확대를 중심으로 기획개발, 인력 관리, 인프라 구축 등 주요 사업 전반에서 개선 사항을 반영해 산업 회복 기반을 다진다.

2026년 주요 지원사업의 변동 사항은 다음과 같으며 각 지원사업별 세부 요강은 영진위 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

2026년도 중예산 한국영화 제작지원 사업설명회 현장 [사진=영화진흥위원회]

중예산 한국영화 제작지원 지원 예산을 200억 원으로 확대해 전년 100억 원 대비 두 배 증액했다. 지원 대상은 순제작비 20억 원 이상 100억 원 미만으로 확대하고, 편당 지원 한도는 순제작비의 40% 또는 25억 원 중 더 낮은 금액 범위 내로 조정했다. 최종 선정작의 30% 이상을 신인 감독 작품으로 선정하는 쿼터를 도입하고, 최대 20% 이하 범위에서 국제공동제작 영화 쿼터를 적용했다. 메인 투자·배급계약 체결 기한은 기존 3개월이 촉박하다는 업계 의견을 반영해 4개월로 확대했다. 최종 선정 편수는 18편 내외로 3월 말~4월 초 결과를 발표할 예정이다.

한국영화 기획개발지원 지원 예산을 46억 원으로 확대해 전년 25억 원 대비 약 80% 증액했다. 작가·제작사 부문은 연간 공모 횟수를 기존 연 1회에서 연 2회로 늘렸다. 작가 부문은 상반기 45편, 하반기 40편을 선정하며 신진 인력의 영화계 진입 기회를 확대하기 위해 연출·조연출 크레디트 보유자까지 지원 자격을 확대했다. 제작사 부문 은 상반기 30편, 하반기 30편을 선정하며 '초고'와 '각색고'로 구분하여 편당 2천만 원을 지원한다. 한국영화 제작사 라인업 개발지원이 신규 도입돼 제작사의 중장기적 기획개발 역량을 제고한다. 또한, 중단됐던 차기작 기획개발지원을 다시 시행하며 제작자의 자생력 강화를 지원한다.

독립예술영화 제작·유통·개봉지원 독립예술영화 지원 예산은 총 205억 원으로 전년 165억 원 대비 약 40억 원을 증액했다. 이 가운데 제작지원 예산은 77억 원으로 총 60편 내외(장편·단편·다큐멘터리)를 지원한다. 장편 극영화와 다큐멘터리는 연 2회 공모를 진행하며 하반기 공모는 3~4월 중 시작할 예정이다. 개봉지원은 기존에 배급사 중심으로 운영되던 지원 대상을 2026년에는 배급사, 제작사, 감독(개인)으로 확대했다. 또한 업계의 의견을 반영해 개봉에 따른 수익 발생 시 지원금 반환 의무를 폐지하여 한국 독립예술영화의 개봉을 촉진할 계획이다. 아울러 독립예술영화 유통배급 종합지원, 독립예술영화 상영 프로그램 운영 등 유통지원을 강화해 관람 기회를 확대하고 관객 접근성을 제고한다.

AI 기반 영화 제작지원 AI 기반 영화 제작지원 사업을 신설해 AI 기술을 기반으로 한 영화 프로젝트의 제작 활성화를 도모한다. 60분 이상 장편 8편 내외, 10분 이상 20분 미만 단편 30편 내외를 선정해 지원할 예정이며 접수는 3월 3일까지 진행된다.

부산기장촬영소 [사진=영화진흥위원회]

영화 국제공동제작 시범사업 국내 제작업계의 글로벌 경쟁력 강화를 위해 국제공동제작 시범사업을 신규 도입한다. 총 30억 원 규모로 연 2회 공모를 진행하며 상반기 공모 접수는 4월 10일까지 진행된다.

영화인 경력정보관리체계 기존 영화인 경력관리 시스템을 정비하고 단일화된 플랫폼 구축에 나선다. '한국영화 크레디트 수집체계 정비'와 '영화정보통합관리창구 개설'을 통해 영화인의 작품 참여 이력을 보다 정확하고 체계적으로 관리한다. 또한, 영진위가 직접 발급하는 '영화인 경력확인서 발급' 서비스를 2027년까지 구축하고, 이를 통해 한국영화 산업 내 인력 관리와 신뢰도 제고 기반을 마련할 예정이다.

부산기장촬영소 및 제작 인프라 수도권에 집중된 영상산업의 지역 불균형을 해소하고 지역 영상산업 발전을 모색하기 위해 2024년 착공한 부산기장촬영소는 2026년 9월 완공을 목표로 하고 있다. 부산기장촬영소는 실내 스튜디오 3개 동(1000평형, 650평형, 450평형), 오픈스튜디오(8260평) 등으로 운영한다. 영화기술력 확보 및 글로벌 경쟁력 강화를 위해 부산기장촬영소 내 버추얼 프로덕션 스튜디오도 구축한다. 지역 제작사의 인프라 접근성을 높이며 글로벌 공동제작 프로젝트 유치에도 긍정적 영향을 미칠 것으로 기대된다.

