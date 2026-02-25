[2보] 영주 용산리 야산에 전투기 추락...탈출 조종사 구조 중

공군본부 '비행사고대책본부' 구성...정확한 원인조사 착수
[영주=뉴스핌] 남효선 기자 = 25일 오후 7시29분쯤 경북 영주시 안정면 용수리의 한 야산에 공군 전투기 1대가 추락했다. 조종사는 비상탈출했다.
신고를 받고 출동한 경북소방당국이 오후 8시 10분쯤, 추락 당시 비상 탈출한 공군 조종사를 발견하고 구조에 들어갔다.
경북소방은 탈출 조종사가 발견된 지점이 산악 지형으로 구조에 장시간이 소요될 것으로 예상했다.
앞서 전투기에 탑승한 조종사 1명은 비상 탈출한 뒤 "20m 높이 나무에 걸려 있다"고 신고해 자신의 위치를 알린 것으로 전해졌다.
전투기가 추락한 야산 약 5부 능선에 200여 평 규모의 산불이 발생해 소방과 경찰, 경북도청 등 진화 당국이 진화를 서두르고 있다. 연소 확산 우려는 없는 것으로 전해졌다.
또 현재까지 전투기 추락에 따른 민간 피해는 없는 것으로 알려졌다.
한편 공군은 사고 직후 참모 차장을 본부장으로 하는 '비행 사고 대책본부'를 구성해 정확한 원인 파악에 착수했다.
