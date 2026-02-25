'운정중앙역 문화공연 콤플렉스' 수립용역 최종보고회

파주시, 타당성 분석 결과 바탕으로 사업 추진 확정방침

[파주=뉴스핌] 최환금 기자 = 파주시는 '운정중앙역 문화공연 콤플렉스 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역' 최종보고회를 개최했다고 25일 밝혔다.

이번 보고회에서는 그동안 추진해 온 용역의 주요 성과, 사업 타당성 분석 결과, 향후 추진계획 등에 대한 종합 보고가 이뤄졌다.

'운정중앙역 문화공연 콤플렉스 조성' 사업은 지역 내 문화기반시설을 확충해 주민 문화 향유 기회를 확대하고자 추진된다.

'운정중앙역 문화공연 콤플렉스 조성 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역' 최종보고회 모습. [사진=파주시] 2026.02.25 atbodo@newspim.com

이번 용역의 주요 과제는 ▲지역 문화환경 및 수요 분석 ▲입지 및 개발여건 검토 ▲유사 사례 조사 ▲사업 규모 및 공간 구성 계획 ▲경제적·정책적 타당성 분석 ▲재원 조달 및 운영 관리 방안 마련 등이다.

기본계획(안)에 따르면, 해당 시설은 대·소규모 공연이 가능한 공연장을 중심으로 전시공간, 문화교육실 등을 포함한 복합문화공간으로 조성될 계획이다.

파주시 문화교육국장은 "이번 최종보고회를 통해 제시된 타당성 분석 결과와 전문가 의견을 바탕으로 사업의 실행력을 더욱 높여 나가겠다"라며 "운정중앙역 문화공연 콤플렉스가 파주시를 상징하는 대표 건물이자 시민의 삶의 질을 높이는 핵심 기반 시설로 자리매김할 수 있도록 체계적으로 사업을 추진하겠다"고 밝혔다.

파주시는 이번 최종보고회에서 제시된 의견을 반영해 기본계획을 보완한 후, 타당성 조사 및 지방재정투자심사 등 관련 행정절차를 단계적으로 이행할 계획이다.

atbodo@newspim.com