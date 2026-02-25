정헌율 익산시장 "어양로컬 비상 운영…500농가 판로 지킨다"

긴급 장터·대체 판매처 연계로 농가 피해 최소화
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 정헌율 익산시장이 로컬푸드 직매장 어양점 운영 중단 위기와 관련해 긴급 대응에 나섰다.
정 시장은 25일 기자회견을 열고 "농민들의 땀방울이 서린 직매장이 문을 닫게 돼 안타깝다"며 "지금은 책임 공방보다 시민과 농민의 고통을 줄이는 것이 우선"이라고 밝혔다.
문제가 된 '익산로컬푸드직매장 어양점'은 감사 과정에서 현 운영 주체의 부적정 운영이 확인되면서 계약 만료일인 28일 이후 위탁이 종료된다.
시는 직영 전환을 추진했지만, 관련 예산이 삭감되면서 무산됐다. 이후 타기관 위탁동의안과 공모 위탁동의안도 의회 문턱을 넘지 못해 운영 주체가 없는 상황에 놓였다.
익산시는 운영 공백에 따른 농가 피해를 최소화하기 위해 비상 행정 체계를 가동한다.
판로가 막힌 농가를 위해 로컬푸드 모현점과 지역 농협 직매장 등 대체 판매처를 긴급 연계하고, 시청 로비 등을 활용한 '긴급 장터' 운영도 추진한다. 필요할 경우 시가 직접 관리하는 비상 운영 방안도 검토 중이다.
정 시장은 "문제가 있는 단체에 시민 세금과 공공시설 운영을 맡길 수 없다는 것이 행정의 기본 원칙"이라며 법과 원칙에 따른 조치임을 강조했다.
이어 "27만 시민의 이익을 위해 흔들림 없이 대응하겠다"며 "의회와 긴밀히 협의해 어양 로컬푸드가 하루빨리 정상화되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
