iM증권, 2026년 신입사원과 함께하는 사회공헌활동 실시

[서울=뉴스핌] 윤채영 기자 = iM증권은 지난 24일 구립강서구직업재활센터에서 신입사원과 함께하는 사회공헌 활동을 진행했다고 25일 밝혔다.
이번 활동은 신입사원들의 iM증권이 추진하는 ESG 및 사회적 책임 실천에 대한 공감도를 높이기 위해 마련된 것으로, 올해 채용된 신입사원 11명이 참여했다.
신입사원들은 센터의 부족한 일손에 힘을 보탰다. 발달장애 근로인들과 함께 볼펜 포장 등 임가공 작업을 지원하며 관련 업무가 안정적으로 진행될 수 있도록 했다. 활동에 참여한 한 신입사원은 "근로인분들과 함께 작업하며 배려와 존중의 의미를 체감할 수 있었으며, 회사의 사회공헌 활동에 동참하게 되어 뜻깊은 시간이었다"라고 소감을 전했다.
구립강서구직업재활센터는 장애인 직업재활 전문 기관 및 중증장애인 상품 생산시설로, 중중장애인의 마스크, 제설제 생산 및 임가공 사업 진행 등을 통해 장애인의 경제적 자립과 사회참여를 지원하고 있다.
iM증권 관계자는 "지역사회에 필요한 도움을 드리기 위해 앞서 설 명절을 맞아 기부금을 전달한 구립강서구직업재활센터를 통해 이번 활동을 마련했다"라며 "앞으로도 지역사회와 함께하는 다양한 사회공헌 활동 추진을 통해 기업의 사회적 책임을 확산해 나가겠다"라고 밝혔다.
