전국 광역단체장 2월25일 일정

▲김진태 강원도지사
- 강원FC 비전 발표(10:00 도청 브리핑룸)
- 청년문화예술패스 사업 점검 (10:40 강원국악예술회관)
- 강원여성가족포럼 (14:00 강원여성가족연구원)
- 전국동계체육대회 개회식(17:00 평창 모나용평)
▲김영환 충북지사
- 청소년참여위원회 위촉식(10:00 의회워크숍룸)
- 자치연수원 개원식(14:00 제천자치연수원)
- 독립유공자 유족 위문(17:00 청주)
▲김관영 전북지사
- 정책 브리핑 (10:00 기자회견장)
- 의용소방대연합회 연합회장 이취임식 (11:00 도립미술관)
▲이철우 경북 도지사
- 2026년 경북 농업 AI대전환 비전선포식 및 학술대회(14:00 스탠포드호텔안동)
- 2026년 재난관리평가 중앙평가단 현장 평가(15:30 접견실)
▲강기정 광주시장
- 5·18정신 헌법전문수록 개헌촉구 국민결의대회(14:00 국회 의원회관 대회의실)
▲김영록 전남지사
- 공식 일정 없음
▲이장우 대전시장
- 중구 석교동 도시재생사업 거점시설 기공식(10:00 석교동 66-14번지)
- 2025학년도 전기 충남대학교 학위수여식(14:00 충남대 정심화국제문화회관)
▲최민호 세종시장
- 제31차 세종특별자치시 지원위원회(09:00 세종청사1동 영상회의실)
- 주민자치연합회장 이·취임 및 신규위원 위촉식(10:00 대회의실)
- 제12회차 현장소통(산울동 주민과의 대화)(14:00 산울동 산울마을 2단지)
- 2월 읍면동장 회의(16:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 원예치유박람회 준비상황 최종보고회(10:00 대회의실)
- 신뢰건설 활성화 최종보고회(15:00 대회의실)
▲박형준 부산시장
- 제15회 미래도시혁신포럼(07:30 롯데호텔)
- 브리핑 부산 유일 동물원 정상화를 위한 공립동물원 착수(10:00 부산어린이대공원)
- 전통시장 민생 현장방문(11:40 부평깡통시장)
- 드론쇼 코리아 2026 개회식(13:50 벡스코)
- 센텀2지구 도시첨단산업단지 착공식(15:00 석대동)
- 재부고성군향우회 정기총회 및 회장 이취임식(18:30 롯데호텔)
- 재부함양군향우회 정기총회 및 회장 이취임식(19:40 농심호텔)
▲박완수 경남지사
- 정례 티타임(09:00 소회의실)
- 이북5도민 경남연합회 신년인사회(11:00 창원미래웨딩캐슬)
- 지역상생 교육 거버넌스 간담회(14:00 대회의실)
▲김두겸 울산시장
-울산 온(ON) 미팅 in 남구 (14:00 남구청 대강당)
▲유정복 인천시장
- 해외출장
▲김동연 경기도지사
- 경기도형 공공주택 비전 발표(14:00 남양주)
- 퇴계원 재개발 지역 현장 방문(15:45 남양주)
▲오영훈 제주도지사
- 신규 어업지도선 제주해누리호 취항식(10:00 제주항)
- 그린리모델링 활성화 도민 토론회(13:30 도남동 일원)
- 제주지방공공기관 현장 간담회(13:50 제주관광공사)
