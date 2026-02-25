전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.25 (수)
전국 광역단체장 2월25일 일정

▲김진태 강원도지사
- 강원FC 비전 발표(10:00 도청 브리핑룸)
- 청년문화예술패스 사업 점검 (10:40 강원국악예술회관)
- 강원여성가족포럼 (14:00 강원여성가족연구원)
- 전국동계체육대회 개회식(17:00 평창 모나용평)

김진태 강원도지사 [사진=강원특별자치도]

▲김영환 충북지사
- 청소년참여위원회 위촉식(10:00 의회워크숍룸)
- 자치연수원 개원식(14:00 제천자치연수원)
- 독립유공자 유족 위문(17:00 청주)
▲김관영 전북지사
- 정책 브리핑 (10:00 기자회견장)
- 의용소방대연합회 연합회장 이취임식 (11:00 도립미술관)
▲이철우 경북 도지사
- 2026년 경북 농업 AI대전환 비전선포식 및 학술대회(14:00 스탠포드호텔안동)
- 2026년 재난관리평가 중앙평가단 현장 평가(15:30 접견실)
▲강기정 광주시장
- 5·18정신 헌법전문수록 개헌촉구 국민결의대회(14:00 국회 의원회관 대회의실)
▲김영록 전남지사
- 공식 일정 없음
▲이장우 대전시장
- 중구 석교동 도시재생사업 거점시설 기공식(10:00 석교동 66-14번지)
- 2025학년도 전기 충남대학교 학위수여식(14:00 충남대 정심화국제문화회관)
▲최민호 세종시장
- 제31차 세종특별자치시 지원위원회(09:00 세종청사1동 영상회의실)
- 주민자치연합회장 이·취임 및 신규위원 위촉식(10:00 대회의실)
- 제12회차 현장소통(산울동 주민과의 대화)(14:00 산울동 산울마을 2단지)
- 2월 읍면동장 회의(16:00 집현실)
▲김태흠 충남지사
- 원예치유박람회 준비상황 최종보고회(10:00 대회의실)
- 신뢰건설 활성화 최종보고회(15:00 대회의실)
▲박형준 부산시장
- 제15회 미래도시혁신포럼(07:30 롯데호텔)
- 브리핑 부산 유일 동물원 정상화를 위한 공립동물원 착수(10:00 부산어린이대공원)
- 전통시장 민생 현장방문(11:40 부평깡통시장)
- 드론쇼 코리아 2026 개회식(13:50 벡스코)
- 센텀2지구 도시첨단산업단지 착공식(15:00 석대동)
- 재부고성군향우회 정기총회 및 회장 이취임식(18:30 롯데호텔)
- 재부함양군향우회 정기총회 및 회장 이취임식(19:40 농심호텔)
▲박완수 경남지사
- 정례 티타임(09:00 소회의실)
- 이북5도민 경남연합회 신년인사회(11:00 창원미래웨딩캐슬)
- 지역상생 교육 거버넌스 간담회(14:00 대회의실)
▲김두겸 울산시장
-울산 온(ON) 미팅 in 남구 (14:00 남구청 대강당)
▲유정복 인천시장
- 해외출장
▲김동연 경기도지사
- 경기도형 공공주택 비전 발표(14:00 남양주)
- 퇴계원 재개발 지역 현장 방문(15:45 남양주)
▲오영훈 제주도지사
- 신규 어업지도선 제주해누리호 취항식(10:00 제주항)
- 그린리모델링 활성화 도민 토론회(13:30 도남동 일원)
- 제주지방공공기관 현장 간담회(13:50 제주관광공사)

[전국종합=뉴스핌]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
