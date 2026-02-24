남원시, 취업연계형 기업지원 참여기업 모집

내달 20일부터 31일까지, 지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원

[남원=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 남원시가 '남원시 취업연계형 기업지원 사업'에 참여할 기업을 내달 20일부터 31일까지 모집한다고 24일 밝혔다.

이번 사업은 남원시가 우석대학교 산학협력단과 협력해 전북특별자치도가 주관한 공모에 선정되면서 추진된다.

남원시청사 전경[사진=뉴스핌DB] 2026.02.24 lbs0964@newspim.com

지역 내 소규모 기업 중 신규 고용이 가능한 기업을 우선 선발해 △시제품 제작 △상품개발 △상품 판촉·프로모션 △전문가 자문 등을 단계별로 지원할 계획이다.

이를 통해 기업의 성장 기반을 강화하고 안정적인 일자리 창출로 이어간다는 방침이다.

신규 고용 계획이 없는 기업도 상품 판촉·프로모션 분야에는 참여할 수 있으며, 모집 규모는 40개 내외다.

신청은 전자우편 또는 남원시 기업정책과 방문 접수로 가능하다. 사업설명회는 3월 20일 오후 2시 남원바이오산업연구원에서 열린다. 자세한 사항은 우석대학교 산학협력단으로 문의하면 된다.

최경식 남원시장은 "사업을 내실 있게 추진해 지역 기업의 매출 증대와 경쟁력 강화를 이루겠다"며 "청년들에게 양질의 일자리를 제공해 지역 소멸 위기 극복에 힘쓰겠다"고 말했다.

