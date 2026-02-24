윤정훈 전북도의원, 무주군수 출마 공식 선언

예산 6000억 시대·소득 중심 군정 비전

햇빛소득마을·청년정착 패키지 공약 제시

[무주=뉴스핌] 이백수 기자 = 윤정훈 전북자치도의회 의원이 무주군수 선거 출마를 공식화했다.

윤 의원은 24일 도의회에서 기자회견을 열고 "지역 소멸 위기와 침체된 지역 경제를 회복해야 할 중대한 시점"이라며 "사람이 모이고 군민 소득이 실질적으로 늘어나는 구조를 만들겠다"고 밝혔다.

윤정훈 전북자치도의회 의원이 24일 무주군수 선거 출마 기자회견을 갖고 있다[사진=뉴스핌] 2026.02.24 lbs0964@newspim.com

그는 현재 무주 상황을 인구 감소와 고령화 심화, 농산물 가격 정체, 관광·상권 침체 등 복합 위기에 놓여 있다고 진단했다. 이를 타개하기 위해 예산·소득·인구 구조를 동시에 전환하는 전략을 추진하겠다는 구상이다.

윤 의원은 ▲예산 6000억 원 시대 실현▲마을 참여형 햇빛소득마을 조성 및 햇빛연금 지급▲재해 대응 농업 구조 전환 ▲4계절 체류형 관광과 전통시장 활성화▲태권도원 연계 일자리 산업 육성▲무주형 청년 정착 패키지▲무주 출신 청소년 대학 등록금 전액 지원▲찾아가는 의료·복지 통합 서비스 구축 등 8대 공약을 제시했다.

특히 '햇빛소득마을' 정책을 통해 연 150억 원 규모 예산을 단계적으로 확보, 마을 태양광 수익을 주민에게 연금 형태로 환원하겠다고 밝혔다.

농업 분야에서는 산지유통센터 확대와 온라인 도매 활성화로 제값 받는 구조를 만들겠다고 강조했다.

청년 정책과 교육 공약도 핵심 과제로 내세웠다. 주거·일자리·정착을 연계한 청년 지원 체계를 구축하고 지역 출신 학생의 대학 등록금을 전액 지원해 인구 유출을 막겠다는 계획이다.

윤 의원은 "실행과 결과로 평가받는 군정을 통해 무주의 흐름을 바꾸겠다"고 밝혔다.

