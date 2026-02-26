포레비타 '프레쉬 가드 플러스', 품절 여파로 예약판매 전환

[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 포레비타 프레쉬 가드 플러스가 최근 이어진 주문 증가로 인해 준비된 물량이 소진되면서 예약판매 방식으로 전환됐다.
포레비타 프레쉬 가드 플러스는 사용 편의성을 강조한 제품으로, 출시 이후 꾸준한 관심을 받아왔다. 최근에는 온라인을 중심으로 구매 문의가 급증하며 단기간에 재고가 빠르게 소진된 것으로 알려졌다.
이에 따라 포레비타 측은 원활한 공급과 소비자 불편 최소화를 위해 부득이하게 예약판매를 진행하기로 결정했다. 예약판매를 통해 주문을 접수한 후 순차적으로 제품을 출고하는 방식이다.
관계자는 "예상보다 빠른 주문 증가로 인해 일시적인 품절 상황이 발생했다"며 "제품을 기다리는 고객들의 불편을 줄이기 위해 예약판매 전환을 결정하게 됐다"고 밝혔다. 이어 "안정적인 공급을 위해 추가 생산에도 속도를 내고 있다"고 전했다.
소비자들 사이에서는 품절 소식과 함께 제품에 대한 관심이 더욱 높아지고 있으며, 예약판매 일정과 출고 시점에 대한 문의도 이어지고 있다.
포레비타 프레쉬 가드 플러스의 예약판매 관련 자세한 사항은 공식 판매처를 통해 확인할 수 있다.
