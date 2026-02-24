전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
문체위 의원 7인 "핸드볼, 스포츠토토 편입해야"...국회서 포럼

[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 핸드볼 스포츠토토 편입 논의 포럼이 성황리에 열렸다.

국회 문화체육관광위원회 소속 더불어민주당 조계원 의원이 24일 국회 의원회관에서 주최한 '핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼'이 마무리됐다.

이날 포럼은 조계원 의원을 비롯해 김교흥 문화체육관광위원장, 임오경 간사, 민형배·박수현·양문석 의원, 교육위원회 김문수 의원 등 더불어민주당 의원 7명이 공동 주최했다.

'핸드볼의 스포츠토토 편입 및 종목 혁신 전략 포럼'에서 참여자들이 기념사진을 찍고 있다. 원정호 한국핸드볼협회 부회장(앞줄 오른쪽 두번째), 임오경 의원(세번째), 조계원 의원(네번째), 허인구 한국핸드볼발전재단 이사장(다섯번째). [사진= 조계현 의원실}

이번 포럼은 올림픽 효자 종목인 핸드볼이 비인기 종목의 한계를 극복하고 자생력을 갖춘 스포츠 산업화 모델로 발전하기 위한 방안을 각계각층이 논의하는 자리로 마련됐다. 이원재 국민대 스포츠산업레저학과 교수가 사회를 맡아 주제 발표와 패널 토론 순으로 진행됐다.

핸드볼은 2024 파리올림픽 본선에 진출한 한국 유일의 단체 구기종목으로 국제 경쟁력을 이어오고 있지만, 여전히 자립 생태계를 갖추지 못한 실정이다. 이날 참석자들은 스포츠토토 신규종목 편입 등 제도적 지원을 통해 핸드볼이 지속 성장할 수 있는 기반을 마련해야 한다는 데 뜻을 모았다.

포럼에서는 SK그룹이 지난 20년간 1500억 원 이상을 후원하며 핸드볼 전용 경기장 건립 등 인프라 구축에 기여해온 활동이 소개됐다. 이어진 '핸드볼 비전 2030' 발표에서는 H리그의 성장 성과가 주목을 받았다. 한국핸드볼연맹에 따르면, H리그는 출범 2년 만인 2024~2025시즌에 유료 관중 및 입장권 매출이 175% 급증하고, 스폰서십 효과 201억 원을 달성하며 스포츠 산업화 가능성을 입증했다. 또한 전 경기가 맥스포츠와 네이버, 다음을 통해 생중계되고 실시간 데이터가 글로벌 플랫폼에 판매되는 등 스포츠토토 편입 요건인 공정성과 데이터 제공 능력도 검증됐다는 평가다.

김대희 부경대 교수는 "기존 스포츠토토 종목들의 개최 경기 수 제한으로 해외 발매분이 지속적으로 증가하는 부작용이 발생하고 있다"며 "안정적인 리그 운영과 저변 확대에 힘써온 핸드볼 같은 아마추어 종목도 스포츠토토에 추가 지정돼야 한다"고 강조했다.

조계원 의원은 "스포츠토토는 단순한 수익 사업이 아니라 국민체육진흥이라는 공적 목적을 위한 제도"라며 "성장 잠재력을 갖춘 종목들이 편입돼 선수와 지도자가 마음 편히 활동할 수 있는 자립적 선순환 생태계가 갖춰질 때 그 취지가 더욱 살아날 것"이라고 밝혔다. 아울러 "핸드볼이 다시 한번 국민적 감동의 중심에 설 수 있도록 국회에서도 책임 있는 역할을 다하겠다"고 덧붙였다.

