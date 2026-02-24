금산군, 엄정소하천 정비…75억 원 투입

[금산=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남 금산군은 진산면 엄정리에서 부암리 일원에 추진 중인 엄정소하천 정비사업에 본격적으로 나선다.

총사업비는 약 75억 원 규모이며 2028년까지 사업을 마무리할 예정이다. 지금까지 실시설계와 제반 행정절차를 완료했으며 공사 발주를 마침에 따라 3월부터 본격적인 공사 단계에 들어간다.

금산군 비피해 복구 모습. [사진=금산군]

이 사업은 총연장 960m 구간의 하천 정비를 시행하며 교량 1개소를 설치하고 하천 단면 정비, 제방 보강, 호안 정비 등을 추진한다.

이를 통해 하천의 치수 기능을 강화함으로써 집중호우 시 원활한 유수 흐름을 확보하고 하천 범람 등 재해 발생 위험을 사전에 차단한다.

엄정천은 집중호우 시 수위 상승과 유속 증가로 제방 유실 및 농경지 침수 우려가 지속적으로 제기되어 온 구간이다. 군은 이번 정비를 통해 하천 단면을 재정비하고 구조물을 보강함으로써 홍수 대응 능력을 한층 강화한다.

특히, 노후 교량과 제방을 정비해 하천 흐름을 안정화하고 세굴 및 하상 변동을 방지함으로써 장기적인 하천 관리 기반을 마련한다.

군 관계자는 "이번 엄정소하천 정비사업은 단순한 시설 개선을 넘어 지역 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 재해예방 사업"이라며 "공사 기간 중 주민 불편을 최소화하고 안전사고가 발생하지 않도록 철저히 관리하겠다"고 말했다.

