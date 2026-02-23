전체기사 최신뉴스 GAM
2026.02.24 (화)
문화·연예

국립심포니, 북유럽 튀르 '템페스트의 주문' 한국 초연

정기연주회 '시벨리우스, 교향곡 2번'

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 국립심포니오케스트라(음악감독 로베르토 아바도)가 오는 3월 7일 예술의전당 콘서트홀에서 제262회 정기연주회 '시벨리우스, 교향곡 2번'을 개최한다.

이번 공연은 20세기 북유럽 음악의 상징인 시벨리우스와 에스토니아를 대표하는 현대 작곡가 에르키-스벤 튀르의 작품을 나란히 배치해 북유럽 사운드의 흐름을 한 무대에서 조망한다.

지휘자 올라리 엘츠. [사진= Kroot Tarkmeel]

첫 번째 순서는 한국 초연되는 튀르의 '템페스트의 주문(2014)'이다. 폭풍을 연상케 하는 강도 높은 음향으로 시작해 긴장감 있는 에너지가 흩어졌다 다시 응집되는 구조가 특징이다. 전통과 현대, 나아가 록의 문법까지 아우르는 그의 음악은 북유럽 사운드의 현재를 압축적으로 제시한다.

이어 시벨리우스의 바이올린 협주곡 라단조가 연주된다. 협연자는 2025년 제13회 시벨리우스 콩쿠르 우승으로 국제적 주목을 받은 바이올리니스트 박수예다. 명료한 음색과 섬세한 악상 표현으로 이 작품이 담고 있는 북유럽 특유의 고독한 정서와 긴장감을 그려낼 것으로 기대된다.

바이올리니스트 박수예. [사진= Jino Park]

공연의 대미는 시벨리우스 교향곡 2번이 장식한다. 그의 교향곡 중 가장 널리 사랑받는 이 작품은 유기적인 구조와 장대한 흐름 속에 스칸디나비아 특유의 자연적 스케일과 서사를 담아낸 걸작으로, 오늘날까지 주요 관현악 레퍼토리로 자리하고 있다.

포디움에는 에스토니아 출신 지휘자 올라리 엘츠가 오른다. 에스토니아 국립교향악단 음악감독 겸 상임지휘자이자 헬싱키 필하모닉 오케스트라 상임 객원지휘자를 역임한 그는 튀르, 칼레비 아호, 헤이노 엘러 등 북유럽 작곡가들의 작품을 꾸준히 다뤄온 전문가로, '튀르-시벨리우스'로 이어지는 이번 프로그램을 설득력 있게 이끌 적임자로 꼽힌다.

국립심포니오케스트라 관계자는 "튀르의 응축된 에너지에서 시벨리우스의 큰 호흡까지, 한 무대에서 북유럽 사운드의 스펙트럼을 체감할 수 있을 것"이라고 밝혔다.

fineview@newspim.com

