안양시 '2026년 중소·벤처기업 지원시책 합동 설명회' 개최

"정부 및 유관기관에서 추진하는 다양한 기업지원 사업 정보 제공"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 23일 오후 2시 동안구 인덕원동 안양창업지원센터 9층 강당에서 '2026년 중소·벤처기업 지원시책 합동 설명회'를 개최했다.

최대호 안양시장이 23일 오후 2시 동안구 인덕원동 안양창업지원센터 9층 강당에서 열린 중소벤처기업 지원시책 합동 설명회에서 인사말씀을 하고 있다. [사진=안양시]

시에 따르면 경기지방중소벤처기업청이 주최하고 안양시가 주관하는 이번 설명회에는 관내 기업 관계자 150여명이 참석했으며, 중소·벤처기업을 대상으로 정부 및 유관기관에서 추진하는 다양한 기업지원 사업 정보를 제공했다.

이번 설명회에는 경기지방중소벤처기업청·중소벤처기업진흥공단·기술보증기금·경기신용보증재단·신용보증기금·경기도경제과학진흥원 등 10개 기관이 참여했다.

참여 기관들은 ▲자금 및 금융 지원 ▲수출 및 판로지원 ▲연구개발(R&D) 지원 등 분야별 주요 지원사업과 함께 올해 달라지는 주요 정책 사항을 중점적으로 설명했다.

또 1대 1 상담창구를 운영해 기업별 맞춤형 상담을 제공함으로써 참석 기업인들로부터 큰 호응을 얻었다.

안양시는 23일 오후 2시 동안구 인덕원동 안양창업지원센터 9층 강당에서 2026년 중소 벤처기업 지원시책 합동 설명회를 개최했다. [사진=안양시]

시는 이와 함께 관내 기업과 소상공인에게 도움이 되는 유관기관의 기업지원 시책 정보를 담은'2026년 기업지원 사업안내'책자를 제작해 배부했다. 해당 책자는 안양시청 홈페이지(분야별 정보-기업/일자리)에서도 확인할 수 있다.

시 관계자는 "이번 설명회를 통해 관내 기업들이 정부와 시, 유관기관의 다양한 지원 정책을 잘 참고해 필요한 지원을 놓치지 않고 적극 활용하시길 바란다"고 말했다.

