안양시 '봄철 산불방지 종합대책' 회의 개최

2026.02.24 (화)
최대호 시장 "예방 중심의 선제적 대응과 유관기관 협력을 더욱 강화할 것"

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안양시는 23일 오전 9시 시청 8층 재난안전상황실에서 최대호 안양시장 주재로 '2026 봄철 산불방지 종합대책' 회의를 열고 산불 대응 체계를 재차 점검했다.

안양시는 최대호 안양시장(가운데) 주재로 23일 봄철 산불방지 종합대책 회의를 개최했다. [사진=안양시]

시는 22일 기준 안양의 산불위험지수를 낮은 단계로 파악하고 있으나 올해 1~2월에 전국적으로 산불이 100건 이상 발생했고, 건조한 날씨 및 강풍 등으로 큰 피해가 발생할 수 있음을 고려해 산불 취약지 순찰과 감시, 대시민 홍보, 유사시 신속한 산불진화 대응체계를 강화하기로 했다.

시는 올해 1월 20일부터 5월 15일까지 '봄철 산불조심기간'을 운영 중이다. 시 정원도시과와 양 구청 교통녹지과에 산불방지대책본부를 설치해 평일 뿐만 아니라 주말·공휴일에도 산불 예방·감시 활동을 하고 있으며, 현장에는 전문 훈련을 받은 산림재난대응단 23명이 투입돼 산불 사전 차단과 초기 진화에 집중한다.

CCTV를 통한 24시간 집중 감시는 물론 임차 헬기를 활용해 산지에 인접한 경작지, 주말농장 비닐하우스, 농막 등 주변에서 계도 비행을 하며 산불 발생 시 신속하게 출동해 진화할 계획이다.

아울러 주요 등산로 20곳에는 누구나 신속히 대응할 수 있도록 소화기와 등짐펌프 등을 갖춘 진화장비 보관함을 정비했다.

산불 감시 드론 7대를 상시 운영해 감시카메라가 설치되지 않은 곳까지 산불 감시 및 예방 활동을 강화하며, 열화상 기능을 활용해 산불의 위험 징후를 예찰한다.

특히 최 시장은 이날 회의에서 산불 관련 음성안내 홍보방송 시스템 운영을 강화할 것을 지시했다.

시는 방범용 CCTV의 방송장비를 통한 안내방송을 강화하는 한편 자율비행 홍보드론을 활용해 빈틈없고 입체적인 산불 예방 홍보에 나설 계획이다.

안양시스마트도시통합센터는 군·관 협력기반의 공중감시체계를 구축해 산불 등 각종 재난에 선제적으로 통합 대응하고 있다.

해당 체계는 재난 발생 시 고층 건물에 설치된 도시관제 CCTV를 통해 현장 상황을 신속히 파악하고, 군과 관이 보유한 드론을 공동 투입해 공중에서 피해 범위와 확산 경로를 정밀하게 분석하는 방식으로 운영할 계획이다.

산불 대응에도 이 체계를 활용해 초기 대응 속도를 높이고, 산불 확산을 최소화하겠다는 방침이다.

최대호 안양시장은 "산불 재난은 미리 대비하는 것인 최선이고 산불 발생시 소중한 생명과 재산을 한순간에 앗아갈 수 있다"며 "시는 예방 중심의 선제적 대응과 유관기관 협력을 더욱 강화할 것이며, 시민 여러분께서도 산불 예방 수칙을 철저히 준수해 주시기 바란다"고 밝혔다.

