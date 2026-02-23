부산교육청, 해양교육 자문단 위촉…정책 자문 본격화

해양교육 정책자문과 발전 방향 제시

학생 해양가치 교육 기반 강화 추진

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 오는 25일 동구 초량동 부산항국제컨벤션센터에서 '해양교육 자문단' 위촉식을 열고 지역 특성을 반영한 체계적 해양교육 추진에 나선다고 23일 밝혔다.

부산시교육청이 오는 25일 오전 동구 초량동 부산항국제컨벤션센터에서 '해양교육 자문단' 위촉식을 갖는다. 사진은 부산시교육청 전경[사진=뉴스핌DB] 2022.09.27

이번에 출범하는 해양교육 자문단은 부산시, 부산지방해양수산청, 부산대, 한국해양대 등 관련 기관과 클러스터 전문가, 교원 등 11명으로 구성됐다.

이들은 부산 해양교육의 정책 자문과 발전 방향 제시, 해양 관련 기관·대학 간 연계 방안 제안, (가칭)부산학생해양수련원 설립 등 인프라 구축 자문을 맡는다.

부산항 개항 150주년을 계기로 부산 해양의 역사와 미래 가치를 교육적으로 확산하는 역할도 수행할 예정이다. 위촉식에서는 위촉장 수여 후 자문단 운영 방향과 부산 해양교육의 중·장기 추진 과제를 논의한다.

시교육청은 자문단의 전문 자문을 토대로 학교 현장의 해양교육을 체계적으로 지원하고 학생들이 해양의 가치와 중요성을 이해하며 미래 해양 인재로 성장할 수 있는 교육 기반을 강화할 방침이다.

김석준 교육감은 "부산시교육청 해양교육 자문단은 정책과 현장을 연결하는 가교 역할을 맡게 될 것"이라며 "부산의 해양도시 정체성을 교육에 적극 반영해 학생 중심 해양교육을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.

