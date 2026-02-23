부산교육청, 해양교육 자문단 위촉…정책 자문 본격화

학생 해양가치 교육 기반 강화 추진
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청은 오는 25일 동구 초량동 부산항국제컨벤션센터에서 '해양교육 자문단' 위촉식을 열고 지역 특성을 반영한 체계적 해양교육 추진에 나선다고 23일 밝혔다.
이번에 출범하는 해양교육 자문단은 부산시, 부산지방해양수산청, 부산대, 한국해양대 등 관련 기관과 클러스터 전문가, 교원 등 11명으로 구성됐다.
이들은 부산 해양교육의 정책 자문과 발전 방향 제시, 해양 관련 기관·대학 간 연계 방안 제안, (가칭)부산학생해양수련원 설립 등 인프라 구축 자문을 맡는다.
부산항 개항 150주년을 계기로 부산 해양의 역사와 미래 가치를 교육적으로 확산하는 역할도 수행할 예정이다. 위촉식에서는 위촉장 수여 후 자문단 운영 방향과 부산 해양교육의 중·장기 추진 과제를 논의한다.
시교육청은 자문단의 전문 자문을 토대로 학교 현장의 해양교육을 체계적으로 지원하고 학생들이 해양의 가치와 중요성을 이해하며 미래 해양 인재로 성장할 수 있는 교육 기반을 강화할 방침이다.
김석준 교육감은 "부산시교육청 해양교육 자문단은 정책과 현장을 연결하는 가교 역할을 맡게 될 것"이라며 "부산의 해양도시 정체성을 교육에 적극 반영해 학생 중심 해양교육을 지속적으로 확대하겠다"고 말했다.
