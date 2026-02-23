전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정책·서울 서울시

속보

더보기

오세훈 "당 지도부 노선, 이대로라면 2018년 재연…서울시장도 위험"

기사입력 :

최종수정 :

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

"민주당 서울시장 후보, 누구라도 '박원순 시즌2'"

[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 오세훈 시장은 "지금 (국민의힘 지도부의) 노선대로 간다면 (박근혜 전 대통령의 탄핵 직후인) 2018년 지방선거와 비슷한 결과가 나올 것"이라고 23일 밝혔다.

이날 오 시장은 CBS '박성태의 뉴스쇼'에 출연해 이같이 언급했다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 오세훈 서울시장이 22일 오전 서울 마포구 청년문화공간 JU에서 열린 '서울시민의 자부심을 디자인하다' 북콘서트에 부인 송현옥씨와 참석해 있다. 2026.02.22 gdlee@newspim.com

앞서 오 시장은 장동혁 국민의힘 대표와 윤석열 전 대통령과 관련한 입장차를 보이고 있다. 특히 장 대표는 내란우두머리 혐의를 받는 윤석열 전 대통령이 1심에서 무기징역 선고를 받는 것에 대해 '계엄은 곧 내란은 아니다', '논리적 근거가 부족하다'며 사실상 불복하는 의사를 보였다.

오 시장은 "국민들께 충격을 주고 많이 힘들게 한 윤 전 대통령에 대한 사법부의 판단을 존중하고, 10번이고 100번이고 사죄의 마음으로 임해야 한다고 생각한다. 그래야 국민의힘에 활로가 생긴다"며 "지금 지도부가 그와는 좀 반대의 길을 걷고 있어서 걱정이 많다"고 했다.

이어 "전쟁에서 져서 나라를 잃고 나서 그 나라의 지도자를 한들 그게 무슨 의미가 있겠냐"며 "그런 관점에서 지금이라도 무엇이 민심인지 좀 심사숙고해 줬으면, 하소연할 뿐이다"라고 말했다.

그러면서 "지금 제일 속이 타는 것은 서울 시내 25개 자치구청장 후보들, 그리고 경기도의 기초 지자체장들 국민의힘 소속들"일 것이라고 했다.

박근혜 전 대통령 탄핵 후 열렸던 2018년 지방선거 당시 서울 내 25개 자치구 중 국민의힘(당시 자유한국당) 소속 구청장은 서초구청장 1명에 불과했다. 오 시장은 "(국민의힘이 현재 노선대로 간다면 2018년과) 거의 유사한 결과가 나오지 않을까"라며 "대부분 전문가의 시각이기도 하다"고 했다.

다가오는 서울시장 선거를 위해 당내 경선에 임하겠다는 의사도 다졌다. 오 시장은 "경쟁은 치열할수록 경쟁력이 생긴다"며 "경선을 피하겠다는 생각은 한 적 없다. 누가 나오더라도 당당하게 임해서 본선 경쟁력을 최대한 높일 수 있는 경선으로 만들어 가겠다"고 강조했다.

민주당 후보에 대해서는 "지금 출마하겠다는 분 중 누가 되더라도 '박원순 시즌2'가 될 것"이라고 꼬집기도 했다.

앞서 민주당 소속 서울시장 후보인 정원오 성동구청장은 '오 시장은 시민들이 원하는 일을 하는 게 아니라 본인이 원하는 일을 한다'고 비판한 바 있다. 이에 대해 오 시장은 "굉장히 시야가 좁다는 걸 고백하는 격"이라며 "평가는 시민 여러분이 해 주실 것"이라고 맞받아쳤다.

100wins@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29
사진
'재명이네 마을'서 정청래 강제 퇴출 [서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 이성윤 최고위원이 이재명 대통령의 팬 카페인 '재명이네 마을'에서 강제 퇴출당했다. 네이버 카페 '재명이네 마을' 운영진은 22일 정 대표와 이 최고위원의 강제 탈퇴에 관한 투표 결과 이들의 강퇴가 확정됐다고 밝혔다. 투표 결과에 따르면 전체 투표수 1231표 중 찬성 1001표(81.3%), 반대 230표(18.7%)였다. '재명이네 마을' 카페에 올라온 더불어민주당 정청래 대표와 이성윤 최고위원이 강제 탈퇴 공지. [사진=카페 캡쳐] 운영진은 "정청래, 이성윤 의원은 마을에서 재가입 불가 강제 탈퇴 조치된다"고 했다. 운영진은 "분란을 만들고 아무것도 책임지지 않는 당 대표, 사퇴하라 외쳐 보지만 '너희들은 짖어라' 하는 듯한 태도"라며 "한술 더 떠 정치 검찰 조작 기소 대응 특위 수장으로 이성윤을 임명하며 분란에 분란을 가중하는 행위에 더 이상 용납이 되지 않는다"고 했다. 이어 "한때는 이 마을에도 표심을 얻기 위해 뻔질나게 드나들며 수많은 글을 썼었지만, 지난 당 대표 선거 당시 비판받자 발길을 끊었다"며 "필요할 때는 그렇게 마을을 이용하더니 달면 삼키고 쓰면 뱉는가? 우리가, 지지자들이 그렇게 만만한가?"라고 했다. 또 "이곳 '재명이네 마을'은 오직 이재명 대통령을 최우선으로 지지하는, 존경하고 사랑하는 공간"이라며 "운영자로서 할 수 있는 소심한 조치는 그저 이 공간에서 강퇴하는 것뿐이라 판단한다"고 했다. 그러면서 "이 마을은 운영자 개인 것이 아닌, 마을 주민들과 함께 가꿔온 소중한 공간이므로 이 절차에 대해 주민들과 소통하여 진행하고자 한다"며 "그 결과는 온전히 당 대표께서 받아들이시라"고 했다. '재명이네 마을' 매니저는 그동안 정 대표와 이 최고위원이 이 대통령의 행보와 엇박자를 보이며 당내 분란을 일으켰다고 주장했다. 특히 정 대표가 강행한 조국혁신당과의 합당 제안, '1인 1표제' 추진 등을 문제라고 봤다. 이 최고위원에 대해서는 특검 후보 추천 논란과 '1인 1표제' 관련 중앙위원회 투표 과정에서 제기된 사찰 의혹 등을 강퇴 배경으로 설명했다.  chogiza@newspim.com 2026-02-23 11:30

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동