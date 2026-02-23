전체기사 최신뉴스 GAM
뉴스핌

마이뉴스아이콘
2026.02.24 (화)
KYD 디데이
정치 북한

속보

더보기

北 권력실세 최룡해 노동당 중앙위원 탈락..."김정은 체제 세대교체 신호탄"

기사입력 :

최종수정 :

노동당 9차 대회 계기 일선 퇴진한 듯
군부 원로 박정천·리병철도 명단 빠져
부총리급 경제관료와 당 전문부서장 약진

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 북한 권력 가운데 하나인 최룡해 최고인민회의 상임위원장이 22일 열린 노동당 제9차 대회에서 당 중앙위원에 명단을 올리지 못했다.

북한 조선중앙통신은 23일 보도에서 평양 4.25문화회관에서 전날 진행된 당 9차 대회 나흘째 회의에서 김정은을 당 총비서에 재추대하는 결정이 있었다면서 새로 선출된 138명의 노동당 중앙위원 명단을 공개했다.

[서울=뉴스핌] 이영종 통일북한전문기자 = 노동당 총비서 겸 국무위원장인 김정은(가운데)이 22일 평양 4.25문화회관에서 열린 노동당 제9차 대회에서 발언하고 있다. 노동당 중앙위원에서 탈락한 최룡해(앞줄 오른쪽 세번째) 최고인민회의 상임위원장의 모습이 보인다. [사진=북한매체 종합] 2026.02.23 yjlee@newspim.com

김정은 위원장을 1번으로 총리 박태성이 서열 2위였고 노동당의 조용원 조직담당 비서, 리일환 정치국 위원, 리희용 간부부장, 조춘룡 군수공업부장, 김덕훈 경제부장, 주창일 선전선동부장, 김성남 국제부장, 김재룡 규율조사부장이 뒤를 이었다.

김정은의 여동생 김여정 노동당 부부장도 중앙위원 중 25번째로 이름을 올려 건재를 과시했지만 최룡해의 이름은 찾아볼 수 없었다.

한기범 아산정책연구원 객원선임연구위원은"최룡해는 당 중앙위원에서 탈락하면서 인퇴한 것으로 보인다"고 분석했다.

김일성과 함께 북한 정권 수립에 결정적 역할을 하고 민족보위상을 지낸 최현의 아들인 최룡해는 명목상 '국가 수반'인 최고인민회의 상임위원장을 2019년부터 7년째 맡아왔다.

최룡해는 권력 핵심인 노동당 정치국 상무위원에서도 밀린 것으로 보여, 북한 권력은 김정은과 박태성 총리, 조용원 당 조직비서, 리일환 정치국 위원 등 상무위원 4인방 체제로 이어질 것으로 보인다.

한편, 군부 원로인 리병철 군사부분 총고문과 박정전 당 군정지도부장도 중앙위원에서 빠져 은퇴하거나 자문역을 맡는 수준에 그칠 것으로 예상된다.

이들을 대신해 조춘룡 당 군수공업부장이 중앙위원에 새로 이름을 올리는 등 부총리금 경제관료와 당 전문부서 책임자의 약진이 눈길을 끌고 있다.

조춘룡은 8차 당 대회에서 김정은이 제시한 새로운 무기체계 개발을 주도하며 신임을 얻은 것으로 알려져 있다.

대북정보 관계자는 "당 원로그룹이 상당수 퇴진한 9차 당대 회를 계기로 김정은 체제의 세대교체가 본격화 할 수 있다"고 말했다.

지난 19일 개막한 당 9차대회는 23일에도 논의를 이어갈 것으로 보여 노동당 주요직책에 대한 인선이나 기구개편에서 어떤 결정이 나올지 주목된다.

 

yjlee@newspim.com

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
전현무, 순직 경찰관 관련 발언 사과 [서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 방송인 전현무가 순직한 경찰관을 언급하는 과정에서 부적절한 표현을 사용해 사과했다. 23일 전현무의 소속사 SM C&C는 입장문을 내고 "해당 방송에서 사용된 일부 표현으로 인해 고인과 유가족분들께 상처를 드린 점에 대해 무거운 책임을 느끼고 있다"며 "어떠한 맥락이 있었더라도 고인을 언급하는 자리에서 더욱 신중했어야 했다"고 밝혔다. [서울=뉴스핌] 이형석 기자 = 방송인 전현무. leehs@newspim.com 소속사 측은 "전현무는 출연자의 발언을 정리하는 과정에서 일부 단어를 그대로 언급했고, 표현의 적절성을 충분히 살피지 못했다"며 "그로 인해 고인에 대한 예를 다하지 못한 점을 무겁게 받아들이고 있다"고 해명했다. 이어 "고인과 유가족분들께 진심으로 사과드리며, 시청하며 불편함을 느끼셨을 분들께도 죄송하다는 말씀을 드린다"며 "보다 엄격한 기준과 책임감을 갖도록 내부적으로 점검하고 재발 방지에 만전을 기하겠다"고 덧붙였다. 이번 논란은 디즈니 플러스 예능 프로그램 운명전쟁49 2화 방송에서 불거졌다. 해당 회차에서는 무속인들이 과거 사건을 언급하며 사인을 추리하는 장면이 담겼고, 이 과정에서 전현무가 고(故) 경찰관의 사인을 설명하며 비속어를 사용해 비판을 받았다. 논란이 된 발언은 2004년 흉기에 찔려 순직한 고(故) 이재현 경장을 언급하는 과정에서 나왔다. 고인은 당시 서울 서부경찰서 강력반 형사로 근무하던 중, 마포구의 한 커피숍에서 폭력 사건 피의자를 검거하려다 범인이 휘두른 흉기에 찔려 숨졌다. 방송 이후 시청자들 사이에서는 순직 경찰관과 관련된 사안을 예능적 맥락에서 다루는 데 대한 문제 제기와 함께, 표현의 부적절성을 지적하는 비판이 이어졌다. moonddo00@newspim.com 2026-02-24 08:52
사진
음주운전 부장판사 감봉 3개월 징계 [서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 23일 법조계에 따르면 대법원은 지난 3일 서울중앙지법 A 부장판사에게 감봉 3개월 징계를 내렸다. A 부장판사는 지난해 12월 13일 오후 3시 1분께 면허 정지 수준인 혈중알코올농도 0.071% 상태로 중랑구 사가정역 근처 한식당에서 약 4㎞가량 승용차를 운전하다 적발된 것으로 알려졌다. 대법원은 "법관으로서의 품위를 손상하고 법원의 위신을 떨어뜨렸다"고 했다. A 부장판사는 현재 서울중앙지법 민사 재판부에 소속돼 있다. 서울중앙지법 소속 현직 부장판사가 음주운전으로 감봉 처분을 받았다. 서울 서초동 서울중앙지법. [사진=뉴스핌DB] hong90@newspim.com 2026-02-23 09:29

