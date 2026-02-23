민주, '인사 청탁 문자' 논란 김남국 당 대변인 임명

[서울=뉴스핌] 조승진 기자 = 더불어민주당은 김남국 전 대통령비서실 디지털소통비서관을 당 대변인으로 임명했다고 23일 밝혔다.
김 전 비서관은 이재명 정부 출범 이후 대통령실에 합류했으나, 지난해 12월 문진석 민주당 의원과 '인사 청탁 논란' 문자 메시지를 주고받은 사실이 드러나면서 사퇴했다.
당시 <뉴스핌>에 포착된 휴대전화 사진에서 문 의원은 "한국자동차산업협회 상무를 회장으로 추천해달라"고 요청했고, 김 전 비서관은 "훈식이형과 현지누나에게 추천하겠다"고 답한 것으로 나타났다.
김 대변인은 이날 민주당 최고위원회의를 마친 뒤 "여러 부족함에도 대변인으로 임명돼 큰 영광이다. 무거운 책임감을 함께 느낀다"며 "민생 현장의 목소리를 당에 정확하게 전달하고, 또 당의 메시지는 국민과 당원께 분명하게 전달하겠다"고 말했다.
박수현 수석대변인은 김 대변인 임명에 대해 "젊은 의원으로 의정 활동을 하며 여러 부분에서 두각을 나타냈다"며 "대통령의 국정과제를 잘 이해하고 있고, 이를 당에서 뒷받침해야 할 시기에 적합한 역할을 해줄 것으로 기대한다"고 했다.
