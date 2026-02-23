신한투자, '충남 기업성장 벤처펀드' 위탁운용사 선정

플럭스벤처스와 펀드 결성 통한 충남 지역 모험자본 공급

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 신한투자증권은 플럭스벤처스와 함께 한국벤처투자가 주관하는 '2025년 충남 기업성장 벤처펀드' 출자 사업의 위탁운용사로 최종 선정됐다고 23일 밝혔다.

양사는 공동(Co-GP) 형태로 펀드를 결성해 충청남도에 소재한 반도체·AI·바이오 등 첨단 전략산업 기업을 발굴하고 투자·육성에 나선다.

해당 펀드는 12대 국가전략기술과 탄소중립 분야에 집중 투자한다. 소재·부품·장비 및 인공지능, 탄소중립·보건·보안, 차세대 융합산업 등 3대 전략 축을 중심으로 초기 단계부터 후기 단계까지 다양한 생애주기의 기업에 자금을 공급할 예정이다.

신한투자증권 TP타워. [사진=신한투자증권]

신한투자증권 측은 "신한금융그룹 네트워크와 기업금융 역량을 활용해 투자 기업에 종합 솔루션을 제공할 계획"이라며 "플럭스벤처스는 기술 기반 스타트업 발굴 및 투자에 강점을 가진 벤처캐피털(VC)로 신한투자증권의 네트워크와 결합해 시너지를 낼 것으로 기대된다"고 전했다.

한편 신한투자증권은 최근 발행어음 인가를 획득했으며 이를 기반으로 모험자본 공급을 확대하고 있다.

