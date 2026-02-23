알에프텍, 65억 규모 자동화 설비 수주

글로벌 완성차향 장비 공급으로 소부장 기업 도약 본격화



[서울=뉴스핌] 이나영 기자 = IT 부품 전문 기업 알에프텍은 글로벌 자동차 제조사와 생산 자동화 장비 공급 계약을 체결했다고 23일 밝혔다. 이번 수주는 트럭 트레일러 제조를 자동화하는 설비로 계약 규모는 약 65억원이다.

알에프텍 측은 "이번 성과는 자회사 한주하이텍과의 기술 협업을 통해 거둔 첫 번째 대규모 결실"이라며 "양사는 지난해 말부터 물류 자동화 핵심 기술을 활용해 수주 확대를 도모, 알에프텍은 이번 계약을 기점으로 IT 부품 전문 기업을 넘어 종합 소부장 기업으로 도약할 방침"이라고 강조했다.

알에프텍은 한주하이텍의 장비 제조 기술력을 활용해 자체 생산 방식으로 직접 제조에도 나설 예정이다. 한주하이텍은 삼성디스플레이, 세메스, LG에너지솔루션 등 IT 및 2차전지 주요 대기업의 1차 협력사다.

알에프텍 용인 공장 전경. [사진=알에프텍]

알에프텍 관계자는 "이번 계약은 그룹 차원의 제조 역량을 기반으로 IT뿐 아니라 자동차 생산 자동화 설비 분야에도 본격적으로 진출하는 시발점이라는 것에 의미가 있다"며 "자동차 분야에서 향후 물류 자동화 및 제조 라인 설비 분야에서 추가 프로젝트 확보를 적극 추진할 것"이라고 전했다.

