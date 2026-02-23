25일부터 해빙기 대비 전국 2900여 곳 건설공사 현장점검

4월 8일까지 30일간 지반 약화·구조물 변형 중점 점검

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 해빙기를 맞아 전국 건설공사 현장점검이 실시된다.

국토교통부는 봄철 해빙기 건설현장의 안전사고 예방을 위해 오는 25일부터 4월 8일까지 30일간(주말·공휴일 제외) 현장점검을 실시한다고 23일 밝혔다.

아파트 공사장 현장점검 모습 [사진=뉴스핌DB]

이번 점검에는 국토교통부, 지방국토청, 공공기관, 민간전문가 등 12개 기관, 1300여 명이 참여한다. 점검 대상은 해빙기 철저한 안전확보가 요구되는 전국 2900여 개 건설 현장이다.

겨우내 얼어붙은 지반이 녹으며 발생하는 지지력 약화 등 해빙기 특성을 감안해 ▲굴착면 및 흙막이 지보공(임시 구조물) 무너짐 ▲비계(임시 작업발판)·동바리(임시 받침대) 등 가설구조물 지지대 변형 ▲지반약화에 따른 콘크리트펌프 등건설기계 전도 ▲완성 콘크리트 구조물 강도저하 등을 집중 점검한다.

보다 전문적이고 실효성 있는 현장점검을 위해 위험공종은 외부 전문가와함께 점검하고 고용노동부와의 합동점검도 추진할 계획이다.

아울러 국토부는 지난해 4분기 사망사고 발생 건설사의 타 현장 및 공공기관 발주현장에 대한 무작위 불시 확인점검도 병행한다. 점검결과 부실시공 및 안전·품질관리 미흡 등 위반행위 적발 시에는 벌점, 과태료 부과 등 관련 법령에 따라 예외 없이 엄중 조치할 방침이다.

donglee@newspim.com