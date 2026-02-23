국가기준점 1만 479곳 실제 중력값 반영…국토 높이정보, 더 정확해진다

지도·건설·재난정보 신뢰도 향상

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 전국 어디서나 보다 정확한 높이정보를 활용할 수 있게 돼 안전한 국토관리와 재난대응 기반이 한층 강화될 전망이다.

23일 국토교통부에 따르면 국토지리정보원은 우리나라 해발높이의 기준이 되는 국가기준점 1만 479곳에 실제 중력값을 새로 측정·반영해 개선한 해발높이 기준을 오는 26일 고시한다. 이에 따라 전국 평균 0.7cm, 구릉지 0.8센티미터(㎝), 산지 1.3㎝, 평지 0.4㎝의 높이 정확도가 향상될 예정이다.

국가기준점(수준점·통합기준점)은 해발높이의 기준으로 이 높이값을 정확하게 측량하기 위해서는 국가기준점에서 중력값을 측정해 보정해야한다. 하지만 1960년대부터 설치된 국가기준점에는 중력측량을 실시하지 못한 채 개략적인 중력값으로 보정해왔다.

이로 인해 우리나라의 지형적 특성인 동고서저의 영향으로 수준원점이 있는 인천 수준원점(26.6871m)으로부터 대관령 등 산맥을 넘어서 동해안 지역으로 측량을 할 때에는 실제 중력값을 반영하지 못해 동해안 지역의 정확한 높이값 산출에 한계가 있었다.

이러한 문제를 해결하기 위해 국토지리정보원은 지난 2009년부터 2024년까지 상대중력계를 이용해 수준점과 통합기준점 1만 479점에 대한 중력측량을 완료하고 정확도가 개선된 높이값을 새로 고시한다.

실측 중력값 기반의 높이값 보정 개념 [자료=국토부]

실측된 중력값을 높이에 반영함으로써 전국에 약 2km 간격으로 설치된 국가기준점의 높이값이 정확해졌으며 산악지에 설치된 기준점과 이에 연결된 기준점의 높이값을 약 5~6cm 보정함으로써 정확한 높이측량 환경을 완성했다는 게 국토부의 설명이다.

미국, 일본 등은 중력값을 반영한 높이기준체계를 이미 적용하고 있으며, 국제측지학회(IAG, International Association of Geodesy)에서도 전세계 높이기준을 통합 또는 연계하기 위해 이러한 중력값 기반의 높이체계로의 전환을 권고하고 있다. 국토부 관계자는 "실측 중력값을 반영한 우리나라의 높이기준은 측량분야 선진국과 어깨를 나란히 할 수 있는 수준으로 우리나라가 측지 강국임을 다시 한 번 확인하는 성과"라고 말했다.

이와 함께 국가기준점 높이값 변경에 따른 사용자 혼란을 최소화하기 위해 과거 높이값도 같이 제공할 계획이다. 급경사지, 도서지역 등 일부 기준점(전체의 2% 미만)의 경우에 성과 차이가 5㎝를 초과하기 때문이다.

이호재 국토지리정보원장 직무대행은 "이번의 국가기준점 높이값 개선은 우리나라가 세계적인 측지 강국으로 도약하는 성과"라고 평가하며 "향후에도 GNSS(위성항법시스템) 기반의 실시간 높이측량의 토대가 되는 국가 지오이드모델까지 지속적으로 고도화함으로써 편리하고 정확한 측량인프라 제공에 힘쓸 것"이라고 말했다.

