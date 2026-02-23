케이뱅크, 전북도·포항시·구미시 지역 소상공인 민생 경제 지원

전북도에 8억원 특별출연, 총 200억원 저리 운용자금 지급

포항·구미시에 2억원 출연, 50억원 특례보증 시행

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 케이뱅크가 전북특별자치도, 포항시 및 구미시와 각각 '소상공인 특례보증 업무협약'을 체결하고 지역 소상공인에 대한 민생 경제 지원에 나섰다고 23일 밝혔다.

[사진=케이뱅크]

케이뱅크는 이날 9일 전북특별자치도, 6일 포항시, 13일 구미시와 각각 '소상공인 특례보증 업무협약'을 체결했다. 이번 협약을 통해 케이뱅크는 지역 사회의 경기 침체를 극복하고자 개인사업자 및 소상공인을 위한 실질적인 금융지원을 실시할 계획이다.

전북특별자치도와의 협약을 통해 케이뱅크는 8억원을 특별 출연해 도내 소상공인에게 총 200억원 규모의 저리 운용자금을 지급할 예정이다. 지원 대상은 ▲경영애로기업(최대 7000만원) ▲첫만남기업(최대 1억원) ▲성장발전기업(최대 2억원) 등으로 세분화돼 각 업종과 매출 상황에 맞는 대출 한도를 제공한다.

또한, 포항시와 구미시와의 협약은 처음으로 기초지자체와 직접 협력해 이뤄진 보증 협약이며, 각 시에 2억원을 출연해 약 50억원 규모의 특례보증을 시행할 예정이다. 이 협약을 통해 지자체는 대출 이자의 연 3%를 2년간 지원해 소상공인의 실질적인 이자 부담을 크게 낮출 예정이다.

이와 같은 협약 상품들은 케이뱅크 앱 또는 신용보증재단 앱을 이용해 비대면으로 신청 가능하며, 중도상환수수료는 전액 면제된다.

케이뱅크 관계자는 "전북 지역의 다양한 소상공인 지원과 포항, 구미 지역의 직접 협약을 통해 실제적인 혜택을 제공할 수 있다"며 "앞으로도 지역 경기 회복을 위한 포용금융 노력을 지속해 나갈 것"이라고 말했다.

dedanhi@newspim.com