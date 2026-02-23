대상, 일본 최대 식품박람회 첫 출격…종가·오푸드로 K-발효 경쟁력 알렸다

일본 유통 바이어 상담·공급 협의 성과…트렌드 변화 맞물려 관심 확대

델리카 콘셉트 시식 인기…종가 김치·오푸드 고추장 현지 시장 공략 본격화

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 대상이 일본 최대 식품·유통 전시회 '슈퍼마켓 트레이드 쇼 2026(SMTS 2026)' 첫 참가를 성공적으로 마무리하며 일본 시장 공략을 강화했다.

23일 대상은 18일부터 20일까지 일본 지바현에서 열린 이번 박람회에서 No.1 김치 브랜드 '종가(Jongga)'와 글로벌 식품 브랜드 '오푸드(O'food)'를 앞세워 발효 기술 기반 K-푸드 경쟁력을 선보였다고 밝혔다. 올해 60회를 맞은 SMTS 2026은 16개국 2,200여 개 기업과 8만 3천 명의 관람객이 방문한 역대 최대 규모 행사로, 대상은 첫 참가임에도 대한민국 대표 종합식품기업으로서 존재감을 드러냈다.

대상, 日 최대 유통 박람회 'SMTS 2026' 첫 참가 성료…"K-발효 식품 우수성 전파". [사진=대상 제공]

행사 기간 대상 부스에는 약 1만 명의 관람객이 방문했으며, 이온·코스트코·미니스톱 등 일본 대형 유통사와 지역 슈퍼마켓 관계자들과 상담이 이어졌다. 글로벌 바이어들의 높은 관심 속에 신규 공급 계약 체결을 위한 구체적 협의도 진행되며 실질적인 비즈니스 성과로 이어졌다는 평가다. 특히 일본 김치 소비가 비발효 김치에서 발효 김치 중심으로 변화하는 흐름 속에서 '일품김치'에 대한 입점 문의가 이어졌고, 순창 전통 공법을 적용한 '오푸드 고추장'도 주목받았다.

현지 식문화 트렌드를 반영한 시식 프로그램은 관람객들의 발길을 끌었다. 즉석조리 식품 '델리카' 콘셉트로 김치와 고추장을 활용한 볶음김치 계란 김밥, 김치 참치마요 산도, 고추장 니쿠자가 등 메뉴를 선보였으며 준비한 시식 메뉴 4종 2,400인분과 추가 메뉴 2,600인분이 모두 조기 소진됐다. 일본 푸드 인플루언서 아사오 치하루는 김치와 일본식 요리를 결합한 메뉴가 예상보다 높은 호응을 얻었다고 평가했다.

부스 디자인 역시 기업 비전과 발효 식품 정체성을 강조했다. 나이테를 형상화한 구조와 대형 LED, 현지 슈퍼마켓 매대 재현 공간이 시선을 끌었고 한국 전통 자개공예 요소를 적용한 브로슈어와 시식 컨테이너가 브랜드 진정성을 전달했다. 관람객들은 붉은 컬러와 자개 디자인이 한국적 매력을 잘 담아냈다는 긍정적 반응을 보였다.

임정배 대상 대표이사는 "이번 SMTS 2026 참가는 일본 시장 내 K-푸드의 핵심인 발효 식품의 위상을 재확인하고, 현지 유통 네트워크를 확대하는 중요한 계기가 됐다"며 "앞으로도 종가와 오푸드를 필두로 현지 소비자들의 라이프스타일에 맞춘 혁신적인 제품을 선보여 일본 시장 내 영향력을 더욱 강화해 나갈 것"이라고 밝혔다.

대상은 1978년 일본 법인 설립 이후 김치·장류·소스·간편식 등 제품 수출을 이어오고 있으며, 2023년 생산 법인 설립과 팝업 행사 등 현지 소비자 접점 확대 전략을 지속하고 있다. 창립 70주년을 맞은 대상은 종가와 오푸드를 중심으로 일본 소비자 라이프스타일에 맞춘 제품을 선보이며 시장 영향력을 강화한다는 계획이다.

